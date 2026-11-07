Marlon joga? Escalação do Grêmio contra o Atlético-MG

Com dois gols de vantagem depois da vitória no jogo de ida, o Tricolor busca uma vaga na decisão da Copa do Brasil. Para o duelo, havia uma grande dúvida na escalação do Grêmio: a presença ou não de Marlon.

O lateral levou uma pancada no duelo em Porto Alegre, passou por reavaliações e foi observado até instantes antes da partida. A definição foi por utilizar ele no time titular.

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Na defesa, o técnico Renato Gaúcho não contará com Gustavo Martins, expulso no duelo de ida entre Grêmio e Atlético-MG.

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A escalação do Grêmio contra o Atlético-MG vem com: Weverton; João Pedro, Wallace, Balbuena, Kannemann, Marlon; Villasanti, Noriega; Enamorado, Amuzu, Carlos Vinícius

Marlon comemorando gol ao lado de Carlos Vinícius (FOTO: LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA)

Atlético-MG x Grêmio

O Atlético-MG enfrenta o Grêmio na tarde deste sábado (7), às 18h (de Brasília), pela partida de volta da semifinal da Copa do Brasil. No jogo de ida, o Galo foi derrotado por 2 a 0 na Arena do Grêmio.

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Com isso, o Galo precisa de uma vitória por três gols ou mais de diferença para garantir vaga na decisão e na próxima Libertadores. Um triunfo por dois gols leva a decisão para os pênaltis.

Enquanto o Atlético-MG teve dois retornos importantes para o duelo, o Grêmio tem uma grande dúvida. O lateral-esquerdo Marlon será reavaliado pelo departamento médico tricolor até a hora do jogo. No domingo, ele foi substituído após sofrer pancada na panturrilha direita.

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Durante a semana, ele sentiu dores e teve dificuldade para caminhar. Caso ele não tenha condições, a tendência é que Caio Paulista seja titular.