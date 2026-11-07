Mesmo com o clima de decisão dentro de campo para Atlético-MG x Grêmio, o clima nos arredores da Arena MRV é amistoso. Nas ruas, torcedores tricolores e alvinegros compartilhavam os mesmos locais sem problemas.

Pela boa relação entre as torcidas, convivência entre os torcedores foi tranquila. Gremistas inclusive estenderam faixas e cataram na rua Cristina Maria de Assis, geralmente ocupada apenas por atleticanos.

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Além disso, em certo ponto do local, torcedores de Atlético-MG e Grêmio cantavam juntos músicas em provocação ao Cruzeiro.

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Torcedores de Atlético e Grêmio juntos (Foto: Eduardo Statuti/Lance!)

Atlético-MG x Grêmio

O Atlético-MG enfrenta o Grêmio na tarde deste sábado (7), às 18h (de Brasília), pela partida de volta da semifinal da Copa do Brasil. No jogo de ida, o Galo foi derrotado por 2 a 0 na Arena do Grêmio.

Com isso, o Galo precisa de uma vitória por três gols ou mais de diferença para garantir vaga na decisão e na próxima Libertadores. Um triunfo por dois gols leva a decisão para os pênaltis.

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Enquanto o Atlético-MG teve dois retornos importantes para o duelo, o Grêmio tem uma grande dúvida. O lateral-esquerdo Marlon será reavaliado pelo departamento médico tricolor até a hora do jogo. No domingo, ele foi substituído após sofrer pancada na panturrilha direita.

Durante a semana, ele sentiu dores e teve dificuldade para caminhar. Caso ele não tenha condições, a tendência é que Caio Paulista seja titular.