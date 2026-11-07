Torcedores de Atlético-MG e Grêmio ficam juntos antes de decisão pela Copa do Brasil
As equipes decidem uma vaga na final da competição
Mesmo com o clima de decisão dentro de campo para Atlético-MG x Grêmio, o clima nos arredores da Arena MRV é amistoso. Nas ruas, torcedores tricolores e alvinegros compartilhavam os mesmos locais sem problemas.
Pela boa relação entre as torcidas, convivência entre os torcedores foi tranquila. Gremistas inclusive estenderam faixas e cataram na rua Cristina Maria de Assis, geralmente ocupada apenas por atleticanos.
Além disso, em certo ponto do local, torcedores de Atlético-MG e Grêmio cantavam juntos músicas em provocação ao Cruzeiro.
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Atlético-MG x Grêmio
O Atlético-MG enfrenta o Grêmio na tarde deste sábado (7), às 18h (de Brasília), pela partida de volta da semifinal da Copa do Brasil. No jogo de ida, o Galo foi derrotado por 2 a 0 na Arena do Grêmio.
Com isso, o Galo precisa de uma vitória por três gols ou mais de diferença para garantir vaga na decisão e na próxima Libertadores. Um triunfo por dois gols leva a decisão para os pênaltis.
Enquanto o Atlético-MG teve dois retornos importantes para o duelo, o Grêmio tem uma grande dúvida. O lateral-esquerdo Marlon será reavaliado pelo departamento médico tricolor até a hora do jogo. No domingo, ele foi substituído após sofrer pancada na panturrilha direita.
Durante a semana, ele sentiu dores e teve dificuldade para caminhar. Caso ele não tenha condições, a tendência é que Caio Paulista seja titular.
Tudo sobre
Futebol Nacional
AO VIVO: Siga Atlético-MG x Grêmio pela semifinal da Copa do BrasilHá 3 minutos
Atlético Mineiro
Atlético-MG conseguiu três remontadas de dois gols na Copa do BrasilHá 8 horas
Fora de Campo
Vidente projeta vencedor de Atlético-MG x Grêmio na Copa do BrasilHá 9 horas
Fora de Campo
Inteligência artificial crava placar em Atlético-MG x Grêmio na Copa do BrasilHá 9 horas
Futebol Nacional
Brasileirão: CBF divulga datas e horários das duas últimas rodadas; vejaHá 18 horas
Atlético Mineiro
Atlético-MG tem boas notícias antes de decisão na Copa do BrasilHá 23 horas
Mais LANCE!