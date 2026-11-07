Veja gols em Atlético-MG x Grêmio: Renan Lodi marca e Carlos Vinícius empata
Jogo vale vaga na decisão em Brasília
Atlético-MG e Grêmio estão se enfrentando neste sábado (7), na Arena MRV, pelo jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil.
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Aos 25 minutos da primeira etapa, Bernard passa para o lateral, que carrega pelo meio e dispara uma bomba no ângulo superior esquerdo de Weverton! Sem chances para o goleirão do Grêmio. Renan Lodi abre o placar na Arena MRV.
Veja o gol:
Aos 37 minutos da primeira etapa, Carlos Vinicius, de cabeça, empata o jogo na Arena MRV. Noriega aproveita rebote da falta e cruza para a área. Foi na testa do centroavante, que não desperdiçou. Tudo igual em Belo Horizonte.
Veja o gol:
Quem avançar, encarará o vencedor do duelo entre Vasco e Palmeiras, que se enfrentam no domingo (8), com a equipe paulista em vantagem após vencer a ida por 1 a 0.
Como chegam as equipes
O Atlético-MG tenta reverter a desvantagem após quatro derrotas consecutivas. Na última quarta-feira (4), o Galo utilizou uma equipe praticamente reserva contra o Botafogo e perdeu por 1 a 0, pelo Campeonato Brasileiro. Agora, a equipe de Eduardo Domínguez volta a contar com os titulares para buscar a vaga na final da Copa do Brasil.
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Uma das novidades deve ser o goleiro Everson, recuperado de uma lesão no pé e novamente à disposição após voltar a atuar no meio de semana. Borbas, Cassierra, Fred, Reinier e Ruan Tressoldi, em recuperação de lesões, não devem jogar.
O Grêmio também priorizou a semifinal e poupou titulares na rodada do Brasileirão. Na quarta-feira (4), o Tricolor perdeu por 3 a 1 para o Flamengo, no Maracanã, e voltou à zona de rebaixamento do campeonato nacional. Para o confronto decisivo, o técnico Renato terá o desfalque do zagueiro Gustavo Martins, expulso no jogo de ida.
Nardoni, Diego Caito, Pavon e Danilo Barbosa também devem ficar fora por problemas musculares. Com a vantagem construída em Porto Alegre, o Grêmio pode até perder por um gol de diferença para garantir a classificação.
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