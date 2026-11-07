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Escalação: Grêmio tem retornos importantes e dúvida para decisão contra o Atlético-MG

Equipes se enfrentam neste sábado, às 18h, em confronto decisivo na Copa do Brasil

PorLucas BayerRio de Janeiro (RJ)
07/11/2026 08:18
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O Grêmio vai em busca, neste sábado (7), de carimbar a vaga na final da Copa do Brasil. Para a partida na Arena MRV, às 18h (de Brasília), o técnico Renato Gaúcho conta com retornos importantes, como Weverton e Carlos Vinícius. Entretanto, também tem a dúvida sobre a presença de Marlon, além da ausência de Gustavo Martins.

Pensando no jogo decisivo em Belo Horizonte, Weverton e Carlos Vinícius buscaram a suspensão pelo terceiro cartão amarelo contra o Flamengo e descansaram no meio da semana. Assim, chegam descansados para a partida decisiva.

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Por outro lado, Renato ainda tem dúvida sobre Marlon. O lateral-esquerdo será reavaliado até horas antes da partida para saber se terá condições de jogo. No primeiro confronto, foi substituído com dores na panturrilha direita. Caso não reúna condições de atuar, o escolhido para seu lugar deve ser Caio Paulista, assim como aconteceu na partida contra o Flamengo.

Desfalque na defesa

Expulso na Arena do Grêmio, Gustavo Martins não fica à disposição. Em seu lugar, Kannemann é o mais cotado para assumir a vaga, mas Noriega também aparece como opção.

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Preparação finalizada

O Grêmio permaneceu no Rio de Janeiro após a partida contra o Flamengo e encerrou a preparação neste sábado, com um treino na Urca. Na chegada a Belo Horizonte, o elenco tricolor foi recebido com muita festa pelos gremistas.

Provável escalação

A provável escalação do Grêmio para enfrentar o Atlético-MG é: Weverton, Balbuena, Wallace e Kannemann (Dodi); João Pedro, Villasanti, Noriega e Marlon (Caio Paulista); Enamorado, Carlos Vinicius e Amuzu.

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Jogadores do Grêmio durante treino no Rio
Jogadores do Grêmio durante treino no Rio (Foto: Cristiano Oliveski/Grêmio)

Como venceu o primeiro jogo por 2 a 0, o time de Renato Gaúcho pode perder por um gol de diferença e, mesmo assim, ficará com a vaga. Em caso de derrota por dois gols de diferença, a decisão será nos pênaltis.

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