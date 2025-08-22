Zagueiros não jogam pelo Coritiba há quase seis meses e caem no ‘esquecimento’

Os zagueiros Rodrigo Moledo e Matías Fracchia caíram no esquecimento no elenco do Coritiba, líder da Série B. A dupla não entrou em campo em nenhum jogo do clube desde o início da Segundona e também não encontrou um novo destino para a temporada.

Os atletas vão completar seis meses sem atuar pelo Coxa em 2025. A última vez que Rodrigo Modelo esteve em campo foi em 27 de fevereiro, na eliminação da primeira fase da Copa do Brasil para o Ceilândia-DF. Já Matías Fracchia não joga desde 9 de março, pelas quartas de final do Campeonato Paranaense, diante do Maringá.

Desde então, os zagueiros saíram de vez dos planos do técnico Mozart e não somam minutos na Série B, que começou em 5 de abril. No elenco, as alternativas são Maicon, Bruno Melo, Guilherme Aquino e Tiago Cóser, além de Jacy, volante que tem atuado como titular de zagueiro.

Os dois atletas têm contrato até o final de 2025 com o Coxa.

Rodrigo Moledo no Coritiba

Rodrigo Moledo não jogou pelo Coritiba na Série B. Foto: JP Pacheco/Coritiba

Rodrigo Moledo chegou ao Coritiba no início de 2025, vindo da Chapecoense, e pouco jogou com a camisa alviverde. Ao todo, foram seis partidas disputadas, sendo cinco como titular.

O zagueiro esteve em campo por 481 minutos, com cinco jogos pelo Paranaense e uma pela Copa do Brasil. No final de maio, o Coritiba chegou a liberá-lo para procurar outro clube, e o CSA mostrou interesse, mas não concretizou a negociação.

Matías Fracchia no Coritiba

Matías Fracchia também foi contratado no começo do ano, vindo do Danúbio, do Uruguai. Ele fez sete jogos, quatro como titular, pelo Coxa.

Ao todo, o zagueiro uruguaio esteve em campo em seis jogos do Paranaense e um da Copa do Brasil, com 408 minutos jogados. Na Série B, Matías Fracchia até foi relacionado para cinco confrontos, sendo o último contra a Ferroviária-SP, em 2 de maio, pela sexta rodada.

No site oficial, ele consta como lateral-esquerdo.

Caio Matheus é outro sem espaço no Coritiba

Além da dupla de zagueiros, outro jogador também está esquecido no elenco coxa-branca. O atacante Caio Matheus não joga desde 8 de fevereiro, diante do Azuriz, pelo Paranaense.

O jogador não é relacionado desde 11 de fevereiro contra o Operário-PR e parou de ter espaço por falta de comprometimento. Depois, em maio, ele ainda se envolveu em uma briga na noite curitibana.

Coritiba tem a melhor defesa da Série B

Em 22 rodadas, o Coritiba tem a defesa menos vazada da Série B: sofreu apenas 14 gols, com média de 0,63 gol por partida. O mais próximo é o Novorizontino, com 19 gols sofridos.

Além disso, o Coxa ficou zerado em mais da metade das partidas: 12 vezes (55%). É também a equipe com menos derrota, com quatro, ao lado de Novorizontino e Remo.

Coritiba na Série B

O Coxa retomou a liderança da Série B, chegou a 42 pontos e ultrapassou o Goiás, que tem 41 pontos. Chapecoense (37) e Novorizontino (36) completam o grupo de acesso.

Próximo adversário, o Remo é o primeiro time fora do G-4 e tem 34 pontos. O jogo acontece no sábado (23), às 16h (de Brasília), pela 23ª rodada, no Couto Pereira, com expectativa de 35 mil torcedores.

De acordo com a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Coritiba tem 86,8% de chances de subir. Restam 16 rodadas até o fim da competição.