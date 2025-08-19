Líder da Série B, Coritiba faz campanha e projeta público recorde contra o Remo

O Coritiba retomou a liderança da Série B e quer bater o recorde de público da competição no próximo jogo. O Coxa recebe o Remo no sábado (23), às 16h (de Brasília), pela 23ª rodada, no Couto Pereira.

- SÁBADO É DIA DE LOTAR O COUTO! 🇳🇬🏟️ O check-in pra partida contra o Remo já tá aberto e a missão é clara: 35 MIL EM CASA. Fique esperto nos horários de liberação por prioridade e garanta o seu lugar. Acesse o Coxa ID e bora juntos 💚 - postou nas redes sociais.

Para o confronto direto, o Coritiba espera 35 mil torcedores no Alto da Glória. O início do check-in para sócios foi liberado com antecedência para segunda-feira (18). Já os ingressos, que variam de R$ 60 a R$ 200, começam a ser comercializados na terça-feira (19) pela manhã.

O time alviverde chegou a 42 pontos e ultrapassou o Goiás, que tem 41 pontos e perdeu o clássico para o Vila Nova. Chapecoense (37) e Novorizontino (36) completam o grupo de acesso. Próximo adversário, o Remo é o quinto colocado, primeiro time fora do G-4, com 34 pontos.

- Quero convocar o nosso torcedor, que comparece sempre em grande número no nosso estádio, no sábado. Tenho certeza absoluta que eles vão encher o Couto Pereira para empurrar a nossa equipe para mais uma decisão - afirmou o técnico Mozart, em entrevista coletiva.

Coritiba espera 35 mil torcedores no Couto Pereira contra o Remo. Foto: Mateus Suzin/Coritiba

Coritiba tem segunda melhor média de público da Série B

O Coxa só está atrás do Remo no ranking de melhor média de público da Série B. Em 10 jogos, o Coritiba possui 20.388 torcedores.

Já o time paraense tem uma leve vantagem, com 20.955 presentes em 11 partidas no estádio Mangueirão. O Athletico fecha o top-3, com 16.732 em 11 confrontos.

O maior público do Coxa na Série B foi na estreia, diante do Vila Nova: 26.651. Já da competição, o clássico Atletiba na Arena da Baixada tem o recorde, com 39.469, pela 14ª rodada.

Na temporada, entre Segundona e Paranaense, a média alviverde é de 17.486 torcedores por jogo.

Top-5 de média de público da Série B em 2025

Remo : 20.955

: 20.955 Coritiba : 20.388

: 20.388 Athletico : 16.732

: 16.732 Paysandu : 12.202

: 12.202 Goiás: 8.152

Top-5 maiores públicos da Série B em 2025 (pagantes)

Athletico 0x1 Coritiba: 39.469 Remo 1x2 Paysandu: 38.154 Remo 1x0 Amazonas: 27.514 Remo 1x1 Volta Redonda: 26.887 Coritiba 1x0 Vila Nova: 25.651

Jogos do Coritiba na Série B