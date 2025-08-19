Líder da Série B, Coritiba faz campanha e projeta público recorde contra o Remo
Coxa quer 35 mil torcedores no sábado (23)
O Coritiba retomou a liderança da Série B e quer bater o recorde de público da competição no próximo jogo. O Coxa recebe o Remo no sábado (23), às 16h (de Brasília), pela 23ª rodada, no Couto Pereira.
- SÁBADO É DIA DE LOTAR O COUTO! 🇳🇬🏟️ O check-in pra partida contra o Remo já tá aberto e a missão é clara: 35 MIL EM CASA. Fique esperto nos horários de liberação por prioridade e garanta o seu lugar. Acesse o Coxa ID e bora juntos 💚 - postou nas redes sociais.
Para o confronto direto, o Coritiba espera 35 mil torcedores no Alto da Glória. O início do check-in para sócios foi liberado com antecedência para segunda-feira (18). Já os ingressos, que variam de R$ 60 a R$ 200, começam a ser comercializados na terça-feira (19) pela manhã.
O time alviverde chegou a 42 pontos e ultrapassou o Goiás, que tem 41 pontos e perdeu o clássico para o Vila Nova. Chapecoense (37) e Novorizontino (36) completam o grupo de acesso. Próximo adversário, o Remo é o quinto colocado, primeiro time fora do G-4, com 34 pontos.
- Quero convocar o nosso torcedor, que comparece sempre em grande número no nosso estádio, no sábado. Tenho certeza absoluta que eles vão encher o Couto Pereira para empurrar a nossa equipe para mais uma decisão - afirmou o técnico Mozart, em entrevista coletiva.
Coritiba tem segunda melhor média de público da Série B
O Coxa só está atrás do Remo no ranking de melhor média de público da Série B. Em 10 jogos, o Coritiba possui 20.388 torcedores.
Já o time paraense tem uma leve vantagem, com 20.955 presentes em 11 partidas no estádio Mangueirão. O Athletico fecha o top-3, com 16.732 em 11 confrontos.
O maior público do Coxa na Série B foi na estreia, diante do Vila Nova: 26.651. Já da competição, o clássico Atletiba na Arena da Baixada tem o recorde, com 39.469, pela 14ª rodada.
Na temporada, entre Segundona e Paranaense, a média alviverde é de 17.486 torcedores por jogo.
Top-5 de média de público da Série B em 2025
- Remo: 20.955
- Coritiba: 20.388
- Athletico: 16.732
- Paysandu: 12.202
- Goiás: 8.152
Top-5 maiores públicos da Série B em 2025 (pagantes)
- Athletico 0x1 Coritiba: 39.469
- Remo 1x2 Paysandu: 38.154
- Remo 1x0 Amazonas: 27.514
- Remo 1x1 Volta Redonda: 26.887
- Coritiba 1x0 Vila Nova: 25.651
Jogos do Coritiba na Série B
- Coritiba x Remo: sábado (23), às 16h, Couto Pereira
- Operário-PR x Coritiba: sexta (29), às 19h, Germano Krüger
- Coritiba x Ferroviária: sexta (5), às 21h30, Couto Pereira
