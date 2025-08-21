Rodrigo Rodrigues é regularizado e pode estrear pelo Coritiba contra o Remo
Rodrigo Rodrigues deve ser relacionado para o jogo de sábado (23)
O atacante Rodrigo Rodrigues, 29 anos, foi registrado no Boletim Informativo Diário (BID), da CBF, nesta quinta-feira (21) e está liberado para jogar pelo Coritiba. A equipe entra em campo contra o Remo no sábado (23), às 16h (de Brasília), no Couto Pereira, pela 23ª rodada da Série B.
Rodrigo Rodrigues já treinou com o elenco principal nos últimos dois dias, no CT da Graciosa, e a tendência é de que seja relacionado para o confronto do final de semana. O atacante vestirá a camisa 99.
- Estou extremamente feliz com essa oportunidade. Chego em um momento importante da equipe e espero ajudar meus companheiros para que o clube alcance os objetivos traçados. A torcida pode ter certeza que irei me dedicar ao máximo e, claro, já estou na expectativa de jogar no Couto lotado - comentou.
O Coxa fechou a contratação do jogador na sexta-feira (15) após a saída do Espérance, da Tunísia. Ele tinha mais um ano de contrato com o time tunisiano, mas rescindiu amigalmente na quarta-feira (13).
O Criciúma, sétimo colocado da Segundona, chegou a negociar com o atleta e não conseguiu um acerto - tanto de luvas quanto de salário. Assim, o Coritiba foi rápido e assegurou a contratação de Rodrigo Rodrigues.
Rodrigo Rodrigues disputou o Mundial de Clubes
Em junho deste ano, Rodrigo Rodrigues estava no Espérance e disputou os três jogos no Mundial de Clubes, pelo grupo D. Ele foi titular na vitória por 1 a 0 contra o Los Angeles FC e na derrota por 2 a 0 para o Flamengo, enquanto saiu do banco de reservas no revés por 3 a 0 diante do Chelsea. A equipe da Tunísia acabou eliminada.
Pelo Espérance, desde 2023, o atacante fez 16 gols e deu duas assistências em 52 jogos, sendo 40 como titular.
Carreira de Rodrigo Rodrigues
Criado nas bases de Palmeiras e Bahia, Rodrigo Rodrigues estreou profissionalmente pelo Tricolor de Aço em 2016, mas não teve espaço. Ele passou por Juazeirense e Ferroviário até conseguir se destacar no ABC, com 11 gols em 34 jogos.
Depois, o centroavante passou por Atlético-GO, Paraná e Vilafranquense-POR. No CSA, por pouco mais de duas temporadas, Rodrigo Rodrigues fez 20 gols e deu quatro assistências em 57 jogos.
Em 2023, ele se transferiu para Juventude, onde marcou 12 gols e fez três passes decisivos em 32 confrontos. Em outubro do mesmo ano, o atacante acertou com o Espérance-TUN.
Coritiba 'sofre' com ataque na Série B
Em 22 rodadas, o Coritiba marcou 24 gols e tem uma média de 1,09 gol por partida na Série B. O ataque alviverde é o 12º entre os 20 participantes.
Dos 24 gols, nove foram marcados por atacantes: Lucas Ronier (3), Gustavo Coutinho (3), Dellatorre (2) e Nicolas Careca (1). Iury Castilho, Everaldo e Clayson ainda não marcaram na Segundona. O meia Josué é o artilheiro alviverde na competição, com cinco gols.
Mesmo após vencer o Novorizontino, até então invicto no interior paulista, Mozart mudou o discurso de 'elenco fechado' e admitiu que existe espaço para reforços. Na posição, Dellatorre tem sido o titular, mas Gustavo Coutinho entra com frequência.
- Quando eu falei que nós não precisávamos de contratações foi porque nosso elenco é extremamente qualificado, mas isso não significa que, até o final da janela, a gente não traga alguém. Não é isso. Mas continuo afirmando que nosso elenco é extremamente qualificado. Estamos atento às oportunidades que vão surgir e aí, pontualmente, quando surgir, com certeza vamos qualificar nosso elenco - avaliou.
Coritiba na Série B
Com 42 pontos, o Coritiba é o líder da Série B e tem um ponto a mais que o Goiás, segundo colocado. O Remo, quinto colocado e primeiro time fora do G-4, possui 34 pontos.
- Coritiba x Remo: sábado (23), às 16h, Couto Pereira
- Operário-PR x Coritiba: sexta (29), às 19h, Germano Krüger
