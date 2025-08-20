Mozart almeja primeira Série A da carreira no Coritiba: ‘Continuação do trabalho’

O técnico Mozart, que lidera a Série B com o Coritiba, demonstrou desejo de permanecer no clube em 2026. O comandante quer garantir o acesso à elite do futebol brasileiro e disputar a primeira Série A da carreira.

- O primeiro objetivo de todos nós, desde a minha chegada, é o acesso, e nós estamos nesse caminho. Eu acredito muito em continuação, seja de jogador, seja a nossa continuação de trabalho. Eu cravo, com certeza (permanência) - afirmou, em entrevista ao ge.

O Coxa retomou a liderança da Segundona, chegou a 42 pontos e ultrapassou o Goiás, que tem 41 pontos. Chapecoense (37) e Novorizontino (36) completam o grupo de acesso.

Próximo adversário, o Remo é o primeiro time fora do G-4 e tem 34 pontos. O jogo acontece no sábado (23), às 16h (de Brasília), pela 23ª rodada, no Couto Pereira, com expectativa de 35 mil torcedores.

De acordo com a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Coritiba tem 86,8% de chances de subir. Restam 16 rodadas até o fim da competição.

Caso confirme o acesso, essa será a segunda vez consecutiva que o técnico Mozart leva um time para a primeira divisão. No ano passado, ele classificou o Mirassol para disputar a inédita Série A de 2025.

Além disso, o treinador também fez boas campanhas pelo CSA em 2020 e 2021, quando terminou na quinta colocação nas duas edições. Ele ainda treinou o Cruzeiro e o Guarani na Série B, além de curtas passagens por Chapecoense e Atlético-GO.

- O futebol brasileiro tem 40 times entre A e B e eu me sinto lisonjeado de nesses últimos anos trabalhar na Série B, porque é tão difícil chegar, né? E se manter é mais difícil ainda, mas o meu grande objetivo é disputar a Série A do Brasileiro ano que vem como coletivo. Esse é o meu grande desejo - completou.

Mozart balançou no cargo do Coritiba

A permanência de Mozart foi garantida mesmo após um início de temporada desafiador. O Coritiba foi eliminado nas quartas de final do Campeonato Paranaense para o Maringá e na primeira fase da Copa do Brasil para o Ceilândia-DF.

Além das quedas precoces, o Coxa foi goleado por 4 a 1 para o Santos, no Couto Pereira, antes do início da Série B. Na ocasião, Mozart admitiu que a equipe não tinha uma identidade em campo.

- O William Thomas (head esportivo) foi um cara que teve muita convicção em relação ao meu trabalho, teve muito pulso, me manteve no cargo. Eu tenho plena consciência disso. E aí, com um pouco mais de tempo, com alguns ajustes que nós fizemos, conseguimos encontrar o caminho do desempenho que aproxima da vitória. Mas aquele momento foi um realmente difícil, em termos de desempenho, de resultado, porque nós tivemos duas eliminações muito duras, e um time realmente sem identidade - finalizou Mozart.

