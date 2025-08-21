Coritiba cede atacante da base para rival na Série B
Kelwin, 19 anos, deixa o Coxa e acerta com o Athletic


O Coritiba cedeu o atacante Kelwin, 19 anos, para um rival da Série B. O jovem jogador se transferiu para o Athletic, que luta contra o rebaixamento.
Na negociação, o Coxa manteve um percentual dos direitos econômicos do jogador para uma possível venda futura. O time mineiro não precisou investir para a contratação.
A comissão técnica da base cogitou mantê-lo para utilizar na Taça FPF, que dá vaga para a Copa do Brasil de 2026, mas depois recuou. O Coritiba utilizará o sub-20 na competição.
No Alto de Glória desde 2020, quando tinha 14 anos, Kelwin assinou contrato profissional em maio de 2023. O atacante, contudo, não subiu para o time principal até aqui e estava próximo de estourar a idade da categoria.
O atacante também perdeu a titularidade na transição do sub-17 para o sub-20. Nesta temporada, ele saiu do banco de reservas em sete dos nove jogos que atuou e marcou um gol. Já em 2024, foram 12 partidas, todas sem ser titular, e um gol marcado.
A última vez que Kelwin esteve em campo foi em 30 de maio. Depois, o atleta não foi utilizado nos quatro jogos seguintes até a eliminação na semifinal do Paranaense.
No Athletic, o jogador espera ter a chance de fazer o primeiro jogo profissionalmente. O time mineiro é o 15º colocado da Segundona, com 25 pontos, três pontos acima do Volta Redonda, que abre a ZR.
Coritiba na Série B
O Coxa retomou a liderança da Série B, chegou a 42 pontos e ultrapassou o Goiás, que tem 41 pontos. Chapecoense (37) e Novorizontino (36) completam o grupo de acesso.
Próximo adversário, o Remo é o primeiro time fora do G-4 e tem 34 pontos. O jogo acontece no sábado (23), às 16h (de Brasília), pela 23ª rodada, no Couto Pereira, com expectativa de 35 mil torcedores.
De acordo com a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Coritiba tem 86,8% de chances de subir. Restam 16 rodadas até o fim da competição.
- Coritiba x Remo: sábado (23), às 16h, Couto Pereira
- Operário-PR x Coritiba: sexta (29), às 19h, Germano Krüger
- Coritiba x Ferroviária: sexta (5), às 21h30, Couto Pereira
