Emprestado pelo São Paulo, jogador do Coritiba é ferido na cabeça em briga

Caio Matheus, jogador emprestado pelo São Paulo ao Coritiba, se envolveu em briga na saída de uma festa no último domingo (11), na capital paranaense. O atacante foi atingido por socos e garrafadas na cabeça por quatro pessoas por volta das 7h (de Brasília).

A informação foi divulgada primeiramente pelo portal "Rede Coxa" e confirmada pela apuração do Lance!. Caio Matheus teria agredido um homem com um tapa na face, ainda dentro do evento. Após o episódio, ele apareceu com o rosto ensanguentado. Confira abaixo.

Caio Matheus,jogador emprestado do São Paulo ao Coritiba, com o rosto ensanguentado após briga (Foto: Reprodução)

Coritiba se pronuncia

O Coritiba se manifestou sobre o acontecido, afirmando que, no âmbito pessoal, prestará apoio ao jogador para a recuperação física. Contudo, diz que tomará as medidas cabíveis na esfera profissional.

— O Coritiba está ciente dos acontecimentos das últimas 48 horas envolvendo o atleta Caio Matheus. Nesse sentido, no âmbito pessoal prestará total apoio visando a melhora de sua saúde; na sequência, no âmbito profissional, adotará as medidas cabíveis acerca de sua postura — informou o Coxa.

Quem é Caio Matheus?

Caio surgiu como promessa do São Paulo em 2022, com apenas 18 anos, quando fez o gol da vitória contra o Ayacucho-PER, pela Sul-Americana, na estreia do jogador como profissional. No entanto, atuou em apenas sete partidas pelo Soberano, balançando as redes apenas em mais outra oportunidade.

O atacante chegou este ano ao Coritiba, mas não vem tendo espaço. Foram apenas cinco partidas desde a contratação por empréstimo, sendo todas pelo Campeonato Brasileiro. Por conta do desempenho nos treinos, como externado pelo técnico Mozart, foi relacionado apenas para um jogo pela Série B.

