Joias 2026: conheça os guris do Internacional vindos do sub-17

A preparação para o Campeonato Gaúcho começou neste sábado (27) com a presença de dois guris do Internacional vindos do sub-17. Com apenas oito nomes dos profissionais, o Colorado iniciará o estadual com 17 nomes das categorias de base, dois deles de apenas 16 anos, citados por Abel Braga na sua apresentação como diretor técnico. O Lance! mostra quem são as promessas do Celeiro de Asses para 2026. Confira também compilado de jogadas dos dois, feita pelo próprio Alvirrubro.

Na apresentação, no dia 18 de dezembro, o agora dirigente Abel Braga disse querer ter a base mais perto do profissional.

– Quero trazer a base para mais perto. A gente vai estar mais perto de Alvorada [onde fica o CT do Celeiro de Ases]. Temos que levar com cautela. Esse é um setor que não podemos errar nunca – comentou, para depois acrescentar:

– Vi jogadores interessantes da base. Tenho o nome anotado... Kempes. Dezesseis anos. É um negócio meio surreal. Também tem o Bezerra... Os caras treinaram ali comigo [nos oitos dias que Abel comandou o Inter na reta final do Brasileirão].

Guri com nome de craque

João Kempes, guri do sub-17 do Internacional (Foto: Nathan Bizotto/SC Internacional)

Filho de Everton Kempes, vítima de acidente da Chapecoense em 2016, João Gabriel carrega no nome uma homenagem ao pai e ao craque Mario Kempes, goleador da Copa do Mundo de 1978. É uma tradição iniciada pelo avô, Amaro Gonçalves que batizou os três filhos, Everton, Eric e Cleber com o sobrenome do argentino.

Nascido em 25 de abril de 2009 em Criciúma, o camisa 10 do sub-17 colorado está no grupo que iniciará a disputa do Gauchão. Com 16 anos, deu seus primeiros chutes aos quatro anos, na escolinha do JEF United-JAP, quando o pai jogou no Japão. Com oito, chegou à base do Grêmio, foi para o São José de Porto Alegre aos 14 e chegou ao Celeiro de Ases em 15.

Na atual temporada, recém promovido ao sub-17, deu 14 assistências em 47 jogos disputados. Foi um dos destaques da temporada 2025. Em agosto, chegou a treinar com o elenco profissional. E em outubro, foi a vez de assinar seu primeiro contrato profissional. Na época, a mãe Vanessa Oliveira escreveu nas redes sociais:

– Eu sempre querendo que tu tivesse um plano B e tu sempre me dizendo que não tinha um plano B, que tu ia ser um jogador famoso. [...] Não é por acaso que você está conquistando teu espaço.

Os números de João Kempes em 2025

47 jogos (37 como titular) 5 gols marcados 14 assistências

Quem foi Mario Kempes

Apelidado de El Matador, Mario Alberto Kempes Chiodi foi herói da conquista da primeira Copa do Mundo pela Argentina, em 1978 em casa. Foi artilheiro, com seis gols, e melhor jogador do torneio. Ainda marcou dois gols na vitória de 3 a 1 sobre a Holanda, na final. Atou ainda nas Copas de 1974, na Alemanha, e 1982, na Espanha. Por onde passou, é reverenciado por seu faro de gol, velocidade e chute potente. Teve passagens de destaque por Rosário Central e River Plate, no seu país, e Valencia-ESP.

Mario Kempes comemora um dos gols contra a Holanda na final (Foto: Reprodução)

O guri com 17 gols em 27 jogos

Artilheiro e colorado nato, João Bezerra já desperta interesse de equipes estrangeiras. Como contou o Lance! em novembro, o Chelsea-ING monitora a carreira do garoto que está no Celeiro de Ases desde os nove anos. De acordo com a apuração, a multa rescisória padrão para menores de idade é 60 milhões de euros, cerca de R$ 391,9 milhões no câmbio atual.

Como tem apenas 16 anos, só poderia deixar o Beira-Rio no final de junho de 2027, quando completa 18 anos. Centroavante goleador, Bezerra tem sido convocado por seleções de base. Nascido em 29 de junho de 2009, em Esteio, na Região Metropolitana de Porto Alegre, é tido como uma das maiores promessas do clube.

O plano da equipe britânica é apresentar uma proposta em junho, quando o guri fará 17 anos. O centroavante tem como inspiração o português Cristiano Ronaldo, como contou recentemente em entrevista.

– Desde que comecei a entender de futebol, me inspirei no Cristiano Ronaldo. Sua forma física, sua mentalidade… Quero jogar nesse estilo. Jogo centralizado, cabeceio, seguro o jogo, bato pênaltis – detalhou com autoconfiança.

Os números de João Bezerra em 2025

27 jogos (12 como titular) 17 gols marcados