O Corinthians entra em campo neste domingo (15), contra o São Bernardo, precisando de uma vitória para avançar de fase no Campeonato Paulista. Para montar a equipe, porém, o técnico Dorival Júnior terá problemas.

O treinador não deve contar com Breno Bidon e André, dois pilares do meio-campo, por lesão. O primeiro sofreu estiramento no músculo posterior da coxa direita, enquanto o segundo está fora em razão de uma lesão ligamentar no tornozelo esquerdo.

Além da dupla, o lateral-esquerdo Hugo sofreu uma lesão no menisco lateral do joelho direito durante a vitória sobre o Capivariano, passou por cirurgia e segue fora.

Já o atacante Kaio César foi diagnosticado com lesão no músculo posterior da coxa direita, está em tratamento com a equipe de fisioterapia do clube e também não fica à disposição.

Por fim, o último desfalque é o volante Matheus Pereira, que cumpre suspensão automática após receber o terceiro cartão amarelo.

Após a derrota para o Palmeiras, pelo próprio Campeonato Paulista, o técnico Dorival Júnior confirmou que seguirá o planejamento inicial de rodar o elenco e poupar atletas. O treinador tem destacado em mais de uma coletiva a necessidade de reforços para o grupo.

— A partir de amanhã vamos pensar no que fazer. Não vou mudar aquilo que vinha desenhando para os jogos seguintes. Vou cumprir o que estava na minha cabeça, até porque confio em todos os atletas — disse o treinador.

Dorival Júnior, técnico do Corinthians (Foto: Ettore Chiereguini/Agif/Gazeta Press)

O que o Corinthians precisa fazer para avançar de fase?

Em quinto lugar na tabela, com 11 pontos, três vitórias e saldo positivo de três gols, o Corinthians ainda busca uma das quatro vagas restantes para a próxima fase. Até o momento, apenas Palmeiras, Novorizontino, RB Bragantino e Portuguesa garantiram classificação antecipada.

O Timão tem uma conta simples: vencer para depender apenas de si e assegurar a vaga. Em caso de vitória, na melhor das hipóteses e com tropeços de RB Bragantino e Portuguesa, o Corinthians pode terminar a primeira fase na terceira colocação. No entanto, se Massa Bruta e Lusa vencerem, a equipe permanecerá na quinta posição, a mesma em que iniciou a rodada.

Em caso de derrota corintiana, a situação se complica, já que o Capivariano, nono colocado e primeiro fora da zona de classificação, tem apenas um ponto a menos que o Corinthians e enfrentará o Botafogo-SP, em Ribeirão Preto.

Se a partida terminar empatada, o Bernô, que soma oito pontos, ficará sem chances de classificação, enquanto o Corinthians terá de torcer por tropeços de Guarani, Botafogo-SP ou São Paulo, que aparecem logo abaixo na tabela.

