Villalba avalia retorno aos gramados em vitória do Cruzeiro: 'Me senti bem'

Depois de um longo período de recuperação de uma lesão no tornozelo, o zagueiro Lucas Villalba retornou aos gramados neste sábado (14), na vitória do Cruzeiro por 2 a 1 contra a URT. Após o confronto, na zona mista, o jogador avaliou sua volta.

– Antes do jogo, sensação de como se fosse estrear novamente. Nervosismo, querendo fazer o melhor possível. Querendo entender as coisas. Graças a Deus me senti muito bem, joguei até sentir câimbras. Em linhas gerais, me senti bem, não senti incômodos. Quero aproveitar para agradecer ao departamento médico do Cruzeiro. Conseguiram me fazer voltar antes do prazo – disse o jogador.

– Me senti bem, tinha um pouco de nervosismo. Entendia que tinha que tentar fazer o melhor possível, para gerar uma boa sensação na nova comissão. Acho que me senti bem, na parte defensiva tentei disputar todas as bolas aéreas. Hoje conseguimos um resultado importante. Como vocês disseram, uma campanha louca. Agora é descansar e pensar no próximo – ressaltou Villalba.

Mesmo de férias, o zagueiro argentino seguiu o processo de recuperação com acompanhamento à distância do departamento médico do Cruzeiro. Em conversa com a imprensa, o jogador explicou a decisão.

– Eu, antes de ir embora, o que pensei era fazer a recuperação o mais rápido possível. Levei todos os trabalhos que tinha que fazer para a Argentina. Ano passado aconteceu quando tive uma pequena lesão na posterior. Trabalhamos em conjunto, e isso ajudou a estar com minha família e ao mesmo tempo me recuperando. Estive com meu filho, isso ajudou. No primeiro dia cheguei andando normal, mas doía quando o tornozelo virava para fora. – disse Villalba.

Como foi URT x Cruzeiro?

O Cruzeiro venceu a URT fora de casa na última rodada da primeira fase do Campeonato Mineiro. A equipe comandada por Tite foi superior e bateu a equipe de Patos de Minas por 2 a 1, com gols de Kaio Jorge e Arroyo.

Kaiki recebeu na esquerda e passou para Gerson encontrar o camisa 10, que chutou para defesa de Ariel. Na sobra, Gerson passou para trás e encontrou o artilheiro do Mineiro que, livre, estufou as redes.

Kaio Jorge (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Nos acréscimos do primeiro tempo, o aniversariante Arroyo foi acionado mais uma vez por William em profundidade pelo lado direito, conduziu a bola até a área e tocou na saída do goleiro Ariel para ampliar para o Cabuloso.

Com o resultado, o Cruzeiro chegou a 15 pontos, com cinco vitórias e três derrotas. Com isso, a equipe terá a vantagem de decidir a semifinal dentro de casa.

