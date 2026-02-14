Interino do Atlético-MG destaca mudança de estratégia como principal fator para a vitória

O Atlético goleou o Itabirito por 7 a 2 neste sábado (14), em partida válida pela última rodada da primeira fase do Campeonato Mineiro, garantindo a classificação para as semifinais do torneio. Após a partida, o técnico interino do Galo, Lucas Gonçalves celebrou a vitória e destacou a mudança de estratégia como peça chave para o triunfo.

O Atlético goleou o Itabirito por 7 a 2 neste sábado (14), em partida válida pela última rodada da primeira fase do Campeonato Mineiro, garantindo a classificação para as semifinais do torneio. Após a partida, o técnico interino do Galo, Lucas Gonçalves celebrou a vitória e destacou a mudança de estratégia como peça chave para o triunfo.

continua após a publicidade

O treinador comemorou a vitória e ressaltou que a equipe precisava ajustar a estratégia, tendo postura mais ofensiva para buscar o resultado. Segundo ele, essa mudança foi fundamental para garantir a vitória e a classificação do time:

— Um jogo que a gente sabia que ia ser muito decisivo, porque a gente precisava da vitória pra classificação. Mesmo dependendo de outros resultados, a gente sabia que a gente fazendo o nosso papel, a gente deixava a outra parte para os adversários, que é uma coisa que a gente não tem controle.

continua após a publicidade

— Tivemos pouco tempo para preparar para este jogo, foi apenas um treinamento, mas conseguimos ajustar algumas coisas em relação à estratégia, que é isso que a gente precisava. Ter um time bastante ofensivo, porque justamente precisávamos dessa vitória, mas também com bastante equilíbrio — analisou o interino.

➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Atlético-MG

Mudanças na equipe titular do Atlético

Lucas Gonçalves também analisou sobre as mudanças realizadas na equipe, as entradas de Victor Hugo na defesa e principalmente Gustavo Scarpa na frente:

continua após a publicidade

— É uma questão muito estratégica, os 11 iniciais a gente procura buscar vários aspectos que vão determina-los, entre eles o adversário, o tipo do jogo, o que a gente está buscando. Era um jogo de um pouco mais de duelo, o Vitor Hugo tem essa virtude de duelar bem, um jogo por cima de muito cruzamento, o campo aqui dá essa sensação de ser mais apertado e eu acho que ele cumpriu bem a função.

— As outras entradas também, no caso do Scarpa, ele vinha desempenhando bem no treinamento, entrava bem nos jogos, tem a questão da bola parada, da finalização, que bom que ele conseguiu fazer um gol inclusive, então tudo pensando especificamente nessa partida — disse Lucas Gonçalves