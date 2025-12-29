Jornalista avalia interesse do Flamengo em Kaio Jorge: 'Vale em uma situação'

O jornalista João Paulo Cappellanes avaliou o interesse do Flamengo na contratação do atacante Kaio Jorges, do Cruzeiro. Durante o programa "Jogo Aberto", da Band, o comunicador comentou se vale a pena, ou não, a diretoria Rubro-Negra ir atrás do atleta.

Em busca de reforços, o Rubro-Negro sinalizou à Raposa que irá apresentar uma proposta de 30 milhões de euros (R$ 196 milhões na cotação atual). A diretoria celeste, por sua vez, fez contraproposta de 50 milhões de euros (R$ 326 milhões), como confirmou o próprio presidente do clube, Pedro Lourenço.

Diante do cenário, Cappellanes comentou que determinada transação só valeria a pena para o Flamengo caso o atacante Pedro fosse vendido. O comunicador se assustou com os valores citados nas negociações.

— Só vale em uma situação. Se venderem o Pedro. Porque aí, vale a pena gastar 40 ou 50 milhões de euros pelo Kaio Jorge. Esse valor representa o dobro do Vitor Roque (contratado pelo Palmeiras em 2024) — analisou João Paulo Cappellanes.

Kaio Jorge cobiçado no mercado

Antes do movimento rubro-negro, o West Ham United tentou avançar pela contratação do atacante, propondo um empréstimo com obrigação de compra, mas não houve acordo entre as partes. A multa rescisória no contrato de Kaio Jorge é de 100 milhões de euros (R$ 652,7 milhões).

A busca por um centroavante para disputar posição com Pedro está entre as prioridades do Flamengo para a próxima temporada. Paralelamente, o clube trabalha para definir a permanência de Filipe Luís no comando técnico.

Artilheiro da última edição do Campeonato Brasileiro, Kaio Jorge tem 23 anos e defende o Cruzeiro desde 2024, após passagem pela Juventus. No futebol italiano, também atuou pelo Frosinone.