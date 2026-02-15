Análise: Cruzeiro mostra alternativas em vitória que dá respiro a Tite para semana livre

O Cruzeiro conquistou uma vitória importante no último sábado (14), contra a URT, por 2 a 1, e garantiu sua classificação para a semifinal do Campeonato Mineiro. Na partida no Estádio Zama Maciel, em Patos de Minas, a equipe comandada por Tite não deu show, mas mostrou alternativas.

Diferente do que fez nos jogos que teve mais a posse de bola, a Raposa apostou na profundidade das jogadas e não nas triangulações. Em um gramado diferente que dificultou o jogo celeste, as bolas nas pontas para Kaiki e Arroyo foram as principais alternativas no primeiro tempo.

Logo no começo da partida, a estratégia rendeu duas chances claras. Kaiki avançou pela esquerda e encontrou Matheus Pereira na área. Porém, o camisa 10 não acertou nem o chute e nem o cabeceio.

Mas foi pelo lado do lateral que saiu o primeiro gol. Após jogada do defensor com Gerson, Matheus Pereira recebeu na área e finalizou forte. O goleiro deu rebote e o camisa 11 teve calma para escorar para Kaio Jorge fazer 1 a 0.

O segundo gol saiu do outro lado, com mais brilho individual. William fez ótimo lançamento para Arroyo, que avançou e tocou na saída do goleiro. Mas instantes depois, a rota da partida mudou quando Matheus Henrique foi expulso.

Mudanças no segundo tempo

Com a baixa, Tite colocou Lucas Romero em campo no lugar de Arroyo e formou duas linhas de quatro jogadores na defesa, deixando apenas Kaio Jorge mais à frente. Enquanto a URT tentava criar, mas não conseguia, a Raposa seguiu apostando nas jogadas em velocidade.

Aos 14 minutos da segunda etapa, no entanto, o jogo voltou a ficar igual quando Pedrinho foi expulso. Depois disso, a partida ficou mais morna, com algumas chances esporádicas do lado da Raposa.

Pontos de atenção

Em um jogo em que a classificação parecia garantida desde os 15 minutos da segunda etapa, o Cruzeiro poderia ter feito um resultado ainda mais elástico fora de casa e espantar a crise. Entretanto, alguns jogadores tiveram certo preciosismo, como Christian, que tentou encobrir o goleiro, e Matheus Pereira, que desperdiçou mais uma chance na reta final.

Nos acréscimos, o Cruzeiro voltou a dar espaços na área (no começo da partida havia deixado brechas na entrada da área). Com isso, em lançamento na área, Mateus Peloggia contou também com a indecisão de Cássio para diminuir. Mas restava apenas um minuto.

– A ideia é buscar um ponto de equilíbrio, ser ofensivo. Nos últimos três jogos temos média de dois gols. Hoje fiquei chateado por ter tomado o gol. Um pouco mais de atenção. Mas faz parte do processo de evolução da equipe. Mas de ter solidez e equilíbrio. Não é treinamento, é nos jogos em função do calendário – analisou Tite.

