Flamengo avança por Vitão após acordo com o Internacional

O Flamengo deu um passo importante para a contratação do zagueiro Vitão, do Internacional, e está próximo de fechar o negócio. O clube gaúcho havia encaminhado a venda do defensor ao Cruzeiro, mas a negociação esfriou nos últimos dias, o que abriu espaço para o avanço rubro-negro. A informação foi divulgada inicialmente pelo "ge".

Vitão, inclusive, já tinha um acerto encaminhado com o Cruzeiro. Agora, com a mudança de cenário, o Flamengo precisa alinhar os últimos detalhes diretamente com o jogador para concluir a contratação.

O Internacional havia recusado a primeira proposta do Flamengo, feita no início do ano. Na nova investida, porém, o Rubro-Negro melhorou consideravelmente os termos: além de perdoar a dívida do Inter referente à contratação de Thiago Maia, o clube carioca se comprometeu a pagar o valor restante da negociação à vista. No total, a transação gira em torno de 10 milhões de euros, cerca de R$ 65 milhões.

Vitão, zagueiro do Internacional corre no CT Parque Gigante (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)

O Colorado comprou Thiago Maia em julho do ano passado por 4 milhões de euros (aproximadamente R$ 21,6 milhões na cotação da época), com pagamento parcelado em dez vezes. No entanto, nenhuma parcela foi quitada até o momento. Com correções, a dívida atual estaria em torno de 4,7 milhões de euros, o equivalente a R$ 30,6 milhões.

O zagueiro é um nome monitorado pelo Flamengo desde o início da temporada. Na primeira tentativa, o clube ofereceu 6 milhões de euros (cerca de R$ 37,4 milhões), além do abatimento da dívida por Thiago Maia, proposta que acabou sendo rejeitada pelo Internacional. Agora, com valores mais elevados e pagamento à vista, o negócio avançou e pode ser concretizado em breve.

