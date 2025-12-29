Volante permanece no Internacional devido à cláusula contratual

O volante Bruno Henrique permanecerá no Internacional devido a uma cláusula no atual contrato. O vínculo com o Colorado, que se encerraria em 31 de dezembro, será ampliado por conta de uma renovação automática inserida no acerto atual. De acordo com o texto firmado com o Alvirrubro, o camisa 8 continuaria no clube caso atingisse algumas metas.

Como bateu os objetivos, o jogador garantiu a prorrogação do seu contrato por mais uma temporada. A informação foi divulgada inicialmente pelo site GE.

Bruno Henrique permanece no Inter

Pelo que apurou o Lance!, não era do interesse da direção do Inter manter o jogador o grupo. Nos bastidores, a avaliação era de que o ciclo do atleta na avenida Padre Cacique teria se encerrado com o fim do Campeonato Brasileiro. Além de não ser titular, Bruno Henrique tem um dos salários considerados mais altos do grupo.

Ainda assim, o cumprimento dos objetivos estabelecidos tornou a extensão do contrato obrigatória. Com o novo vínculo, válido até 31 de dezembro de 2026, o volante de 36 anos deve se reapresentar no dia 3 de janeiro. Assim como os demais integrantes do elenco, o atleta deverá ser avaliado pelo técnico Paulo Pezzolano. Não está afastada, no entanto, uma eventual renegociação.

O camisa 8 em campo

Em campo, Bruno Henrique participou de 49 das 63 partidas disputadas pelo Inter em 2025. Foi titular em 32, marcando três gols e dando duas assistências. Apesar do papel de liderança no vestiário, foi um dos jogadores mais criticados pela torcida durante o ano.

Contratado em 2023, o camisa 8 acumula 136 confrontos com a camisa vermelha. Balançou as redes em nove oportunidades e deu sete assistências.