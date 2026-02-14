Hulk celebra goleada do Atlético-MG, mas abre o jogo sobre demissão de Sampaoli: 'Temos culpa'

O Atlético goleou o Itabirito por 7 a 2 neste sábado (14), em partida válida pela última rodada da primeira fase do Campeonato Mineiro, garantindo a classificação para as semifinais do torneio. Após o jogo, Hulk celebrou a grande vitória, mas também comentou sobre a recente demissão de Jorge Sampaoli, ex-técnico da equipe.

O camisa 7 comentou sobre a saída de Sampaoli do Atlético, afirmando que os jogadores também têm responsabilidade e pedindo desculpas por não terem ajudado mais durante o período do técnico à frente da equipe:

— Teve a despedida do nosso treinador, nós também temos culpa porque somos jogadores que entram em campo e o resultado diz muito com a performance do jogador dentro de campo. Nós temos essa parcela, uma grande parcela na dispensa do nosso treinador. Pedir desculpas ao Sampaoli e toda a comissão por não ter ajudado mais em nome dos jogadores — comentou Hulk.

Hulk também comentou sobre o hat trick marcado e a disputa pela artilharia do Campeonato Mineiro:

Sexto ano disputando o Campeonato Mineiro, de cinco eu fui artilheiro em quatro, Não é fácil conseguir a artilharia em cinco anos consecutivos. Mas o mais importante é o título, prefiro o título, mas se a artilharia também vier vai ser perfeito — afirmou Hulk

Primeiro Hat trick com a camisa do Atlético

Hulk comemorou seu primeiro hat-trick com a camisa do Atlético, alcançando uma marca inédita em sua trajetória com o clube. Após 295 partidas vestindo o manto alvinegro, o ídolo finalmente conseguiu marcar três gols na mesma partida.

Com os três gols, Hulk chegou a 140 tentos pelo Galo, superando o ex-atacante Guilherme, que tinha 139, e se tornou o sexto maior artilheiro da história do clube.