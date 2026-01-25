Volante rescinde com o Fortaleza e é anunciado por time da Série A
Zé Welison fez 171 jogos pelo Tricolor
O volante Zé Welison rescindiu o seu contrato com o Fortaleza e já assinou vínculo com o Remo, que disputará a Série A. Os anúncios foram feitos neste domingo (25).
Zé Welison fez 171 jogos pelo Fortaleza, com nove gols e cinco assistências. Ao longo de sua passagem, o atleta venceu um título de Campeonato Cearense (2023) e dois da Copa do Nordeste (2022 e 2024).
O meio-campista acabou perdendo espaço no elenco em 2025, ano no qual o Tricolor foi rebaixado. Sua última aparição aconteceu no dia 19 de agosto, contra o Vélez Sarsfield-ARG, pelo jogo de volta das oitavas da Copa Libertadores.
O jogador de 30 anos fez exames médicos e já está treinando com o elenco do Remo. Outras passagens na sua carreira incluem equipes como Vitória, Atlético Mineiro, Botafogo e Sport.
— Muito feliz em vestir a camisa do Clube do Remo. Uma satisfação muito grande poder representar essas cores, estou muito feliz de fazer parte do maior time do Pará - disse ao site oficial do Leão Azul.
Fortaleza anuncia mudanças no elenco
O Fortaleza vem se movimentando no mercado da bola nos últimos dias. Além de Zé Welison, o clube rescindiu com o meio-campista Emmanuel Martínez e com o atacante Juan Martín Lucero.
Em relação às chegadas, dois atletas foram contratados pelo clube recentemente: o zagueiro Luan Freitas e o meio-campista Ryan. A Série B, grande objetivo na temporada, terá início em março.
