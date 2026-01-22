Fortaleza vence o Horizonte e avança como líder no Estadual
Tricolor venceu o adversário por 1 a 0
O Fortaleza venceu o Horizonte por 1 a 0 na noite desta quinta-feira (22), no Estádio Domingão, valendo pela 5ª rodada do Campeonato Cearense. O meio-campista Rodrigo marcou o gol do jogo.
Dessa forma, o Leão assegurou a liderança no Grupo A, com dez pontos. O Horizonte, que fez cinco pontos, avançou em terceiro lugar.
Tricolor vence em jogo de poucas chances
O Fortaleza entrou em campo nesta quinta-feira (22) precisando de um triunfo simples para garantir a liderança no seu grupo. O técnico Thiago Carpini optou por escalar um time alternativo, com reservas e jovens da base.
Em uma etapa de poucas chances, o Leão teve oportunidade em chute de Kayke, que foi defendido por Frank. Pouco depois veio o gol: Rodrigo pegou de primeira após lateral na área e balançou as redes.
O Horizonte pouco criou para ameaçar o goleiro Brenno. Com isso, os times foram para o intervalo com o 1 a 0 no placar.
O 2º tempo seguiu em um ritmo de poucas chances. Rodrigo arriscou de fora da área e mandou por cima. Depois, Lucca Prior chutou e a bola foi para escanteio após desvio.
Kuscevic cabeceou e mandou perto da meta rival. Ronald teve oportunidade após jogada de Moisés na área, mas a finalização do meio-campista parou na defesa adversária.
Classificado, o Horizonte não conseguiu levar perigo em busca do empate. Assim, o Fortaleza triunfou e garantiu a liderança no Grupo A.
Próximo jogo do Fortaleza
O Fortaleza voltará a campo no próximo fim de semana, valendo pela segunda fase do Campeonato Cearense.
✅ FICHA TÉCNICA
HORIZONTE 0 X 1 FORTALEZA
CAMPEONATO CEARENSE - 5ª RODADA
🗓️ Data e horário: quinta-feira, 22/01/2026 - 20h30
📍 Local: Estádio Domingão, em Horizonte (CE)
🥅 Gols: Rodrigo aos 37 min do 1º T (FOR)
🟨 Cartões amarelos: Alex Cícero, Guilherme, Tiago Bettim (HOR); Luan Freitas, Kayke, Lucas Emanoel, Tomás Roco (FOR)
🔴 Cartão vermelho: -
🟨 Árbitro: Avelar Rodrigo (CE)
🚩 Assistentes: Marco Aurélio (CE) e Lidomar Nascimento (CE)
HORIZONTE (Técnico: Juliano Maia)
Frank; Daelson, Tiago Bettim, Rafael Augusto e Caio Pedro; Ramos, Guilherme (Ray Sapé) e Lauro Max (Alan Calbergue); Betinho, Willian Anicete e Alex Cícero (Palominha).
FORTALEZA (Técnico: Thiago Carpini)
Brenno; Luan Freitas, Kuscevic e Lucas Gazal; Ronald, Rodrigo (Ryan), Lucca Prior (Moisés), Tomás Roco (Pochettino) e Kauan; Lucas Emanoel (Lucas Crispim) e Kayke (Bareiro).
