Deyverson encaminha rescisão de contrato com o Fortaleza

O atacante Deyverson encaminhou a rescisão do seu contrato com o Fortaleza. O atual vínculo iria até o fim deste ano, mas a tendência é de um encerramento já nos próximos dias.

O rebaixamento para a Série B complicou a situação financeira do Tricolor, que precisou abrir mão de vários nomes do elenco. A informação inicial sobre a rescisão é da rádio "O Povo CBN" e foi confirmada pelo Lance!.

O Lance! apurou ainda que o atacante já tinha manifestado o desejo dessa saída, visto que não treina com o grupo desde a temporada passada. Pedro Martins, CEO do Fortaleza, destacou neste mês que a ideia era "tomar a decisão em conjunto" para definir o futuro do jogador.

Deyverson na partida entre Atlético-MG e Fortaleza, pelo Brasileirão (Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC)

Deyverson deixou o Atlético-MG rumo ao Fortaleza em março do ano passado. Foram 37 jogos pelo Tricolor na temporada, com nove gols e uma assistência. Afastado durante a passagem de Renato Paiva, o atleta retornou às partidas quando o técnico Martín Palermo chegou no Pici.

O principal centroavante do Leão no momento é Adam Bareiro, que vem sendo titular. Kayke, emprestado pelo Botafogo, é o reserva no setor.

Fortaleza anuncia saídas no elenco

O Fortaleza vem se movimentando no mercado da bola nos últimos dias. O clube oficializou, nos últimos dias, as rescisões com o meio-campista Emmanuel Martínez e o atacante Juan Martín Lucero.

Em relação às chegadas, dois atletas foram contratados pelo clube na última semana: o zagueiro Luan Freitas e o meio-campista Ryan. A Série B, grande objetivo na temporada, terá início em março.