Ceará e Fortaleza avançaram como líderes de seus grupos na primeira fase do Campeonato Cearense. Com isso, já estão definidos os times que jogarão a segunda etapa e os que estarão no quadrangular do rebaixamento.

O Fortaleza acumulou dez pontos e foi o líder no Grupo A, com três vitórias e um empate, sem gols sofridos. Ferroviário (oito pontos) e Horizonte (cinco) também avançaram para a próxima fase. Quixadá (quatro) e Maracanã (zero) jogarão o quadrangular do descenço.

Na chave B, o Ceará também liderou com dez pontos: três triunfos e uma igualdade. Floresta (sete pontos) e Iguatu (seis) se classificaram juntamente com o Alvinegro, enquanto que Maranguape (três) e Tirol (um) lutarão contra o rebaixamento.

Vina na partida entre Ceará e Maranguape, pelo Campeonato Cearense (Foto: Gabriel Silva/Ceará SC)

Como funcionará a segunda fase do Campeonato Cearense?

Os classificados de cada grupo duelarão nesta fase em um turno único, com três jogos para cada equipe. Assim, os embates trarão Fortaleza, Ferroviário e Horizonte contra Ceará, Floresta e Iguatu.

Os líderes (Ceará e Fortaleza) e o melhor segundo colocado (Ferroviário) na etapa anterior terão dois mandos de campo, enquanto que os outros clubes terão um. Os dois melhores de cada chave se enfrentarão nas semifinais, o que permite outro Clássico-Rei apenas na final.

No quadrangular da permanência, os quatro times duelarão entre si em turno único: Maracanã, Maranguape, Quixadá e Tirol. Os dois melhores ficarão na elite e os dois últimos serão rebaixados.

Próximos jogos de Ceará e Fortaleza

Ceará e Fortaleza voltarão a campo no próximo fim de semana, valendo pela segunda fase do Campeonato Cearense. Datas e horários ainda serão confirmados pela Federação Cearense de Futebol (FCF).