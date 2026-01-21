Fortaleza anuncia contratações de zagueiro e meio-campista

O Fortaleza oficializou duas contratações na tarde desta quarta-feira (21). A primeira foi a do meio-campista Ryan, emprestado pelo Corinthians. Na sequência, o clube oficializou a chegada do zagueiro Luan Freitas, ex-Fluminense.

Ryan foi cedido pelo Corinthians até o fim de 2026. Revelado pelo time de Itaquera, o jogador participou das conquistas do Campeonato Paulista e da Copa do Brasil no ano passado. Foram 34 jogos ao longo do período, com uma assistência.

Esta não é a primeira negociação entre os clubes na temporada. O Tricolor já emprestou o meio-campista Matheus Pereira e também acertou a ida do goleiro João Ricardo, que recupera-se de lesão e vai para a equipe paulista em março.

Luan Freitas, ex-Fluminense, é o novo zagueiro do Fortaleza (Foto: divulgação/Fortaleza EC)

Luan Freitas, por sua vez, assinou contrato até o fim de 2027. O zagueiro revelado pelo Fluminense iniciou a temporada passada no Paysandu, disputando 33 partidas pela equipe.

Na sequência, o defensor foi emprestado pelos cariocas ao Juventude. Ao longo das 14 partidas que fez na equipe gaúcha, Luan trabalhou com Thiago Carpini, atual técnico do Fortaleza.

Fortaleza anuncia três empréstimos e uma permanência

O Fortaleza vem se movimentando no mercado da bola nos últimos dias. O clube oficializou, na sexta-feira (16), três saídas por empréstimo e uma permanência em seu elenco. A Série B, principal competição do ano, terá início em março.

O meio-campista Matheus Pereira, contratado em 2025, foi emprestado ao Corinthians. O vínculo vai até o fim de 2026, apresentando uma opção de compra. Em solo paulista, o jogador reencontrará Marcelo Paz, ex-CEO da SAF tricolor.