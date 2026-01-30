Tchoca é reprovado em exames no Torino e retorna ao Corinthians

João Pedro Tchoca foi reprovado nos exames médicos do Torino e retornará ao Corinthians. O zagueiro havia sido negociado por empréstimo ao clube italiano, com opção de compra. A oficialização ocorreu por meio de uma nota oficial do Timão divulgada nesta sexta-feira (30).

O clube alvinegro afirmou que Tchoca foi liberado ao Torino em condições de jogo, que inclusive o fizeram ser relacionado na vitória sobre o Velo Clube, no último domingo (25). O zagueiro retorna ao Corinthians, mas não estará à disposição de Dorival Júnior para a Supercopa Rei.

Ainda nas categorias de base, o atleta conviveu com problemas físicos recorrentes. Em outubro de 2019, sofreu uma lesão grave no joelho esquerdo, passou por cirurgia e acabou tendo o retorno aos gramados postergado, já que, quando se aproximava da recuperação total, a pandemia de Covid-19 suspendeu as competições.

Zagueiro não será mais negociado para o futebol italiano (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Frustração

O contrato teria validade até o final de junho e renderia 1,5 milhão de euros (cerca de R$ 9,5 milhões, na cotação atual). Caso Tchoca disputasse dez partidas pela equipe italiana, atuando por pelo menos 45 minutos em cada uma, a compra seria efetivada por 4,5 milhões de euros (aproximadamente R$ 28,2 milhões). No entanto, as condições previstas no acordo não foram cumpridas e, com isso, a negociação acabou não avançando.

Além do valor inicialmente previsto, o Timão poderia lucrar mais 1 milhão de euros (cerca de R$ 6,2 milhões) caso o atleta atingisse as metas esportivas estabelecidas no contrato, além de ter direito a 12% do lucro em uma futura venda realizada pelo Torino. Como o negócio não foi fechado, nenhuma dessas cláusulas entrou em vigor, e o jogador não foi adquirido em definitivo pelo clube italiano.