Savarino revela problema do Botafogo de 2024 para 2025: 'Foi o principal'
Jogador foi apresentado oficialmente no Fluminense
- Matéria
- Mais Notícias
Savarino terminou o ano histórico de 2024 no Botafogo com um dos melhores jogadores da América do Sul. O desempenho do clube em geral e do venezuelano individualmente não foi o mesmo no ano seguinte. Na coletiva de apresentação, o Lance! questionou Savarino por qual razão isso ocorreu. Veja a resposta do meia:
Relacionadas
- Fluminense
Savarino abre o jogo sobre ‘novela’ com Fluminense e Botafogo: ‘Sendo sincero’
Fluminense30/01/2026
- Fluminense
Ao vivo: acompanhe a coletiva de apresentação de Savarino no Fluminense
Fluminense30/01/2026
- Fluminense
Zubeldía compara ‘camisas 10’ de Fluminense e Argentina: ‘Parece, mas não é’
Fluminense30/01/2026
➡️ Savarino abre o jogo sobre 'novela' com Fluminense e Botafogo: 'Não posso falar'
— Tanto no aspecto pessoal quanto coletivo, para mim o coletivo é sempre o mais importante. O individual aparece quando o grupo está bem. Em 2025, como foi falado, o clube passou por muitas mudanças. Saíram muitos jogadores, mas a saída do treinador foi o principal, que era quem sustentava o grupo. Quem juntava todo mundo. Também saíram peças importantes do elenco. Mesmo assim, eu tentei sempre dar o meu melhor enquanto estive no Botafogo durante a temporada de 2025 — disse Savarino, que seguiu:
— Agora, meu foco está totalmente neste novo ano, em 2026, aqui no Fluminense. É um clube que tem bons jogadores, com boas características, tanto na parte ofensiva quanto defensiva. Defensivamente, são jogadores que sabem jogar com a bola no pé, e ofensivamente também há muita qualidade. Eu tento me integrar tanto no ataque quanto na defesa, da forma que o treinador decidir. Cabe a mim me adaptar e fazer o melhor possível dentro de campo. Isso, para mim, é o mais importante.
➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense
Depois do título da Libertadores e do Brasileirão em 2024, a base do time do Botafogo foi desfeita. Savarino perdeu todos os seus companheiros de ataque até o fim do ano seguinte. Almada e Luiz Henrique saíram logo após o ano de títulos. Igor Jesus se despediu no meio de 2025.
O que vem por aí para o Fluminense?
O Fluminense volta a campo no domingo (1) para enfrentar o Botafogo, às 20h30 (de Brasília), pelo Campeonato Carioca.
+ Aposte no Fluminense no Brasileirão!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias