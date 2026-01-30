Vídeo: Alisson retorna, é recebido pelo elenco do São Paulo, e trio fica na parte interna do CT
Volante retornou ao Tricolor após negociação frustrada com o Corinthians; veja como foi
Na manhã desta sexta-feira (30), o São Paulo abriu para a imprensa parte do último treino antes do clássico contra o Santos, marcado para este sábado (31), no Morumbis, pelo Campeonato Paulista. A principal novidade foi o retorno do volante Alisson, que treinou pela primeira vez com o restante do grupo após negociação frustrada com o Corinthians.
O volante se mostrou bem à vontade ao lado dos companheiros, foi bem recebido e brincou com os jogadores. Durante cerca de 30 minutos em que a imprensa teve acesso às atividades, tanto Alisson quanto o grupo fizeram um aquecimento no CT da Barra Funda, com direito a rodinha de bobinho na maioria do tempo. (Veja o vídeo abaixo)
Por outro lado, o atacante Calleri e o volante Danielzinho, titulares na vitória por 2 a 1 sobre o Flamengo, ficaram na parte interna do local pra um trabalho específico, mas não são dúvida e estarão à disposição do técnico Hernán Crespo para a partida deste final de semana.
O Tricolor é o antepenúltimo colocado no Paulistão, com apenas quatro pontos conquistados até aqui, a mesma pontuação do Noroeste, que está na zona de rebaixamento.
Negócio com o Corinthians deu errado e Alisson retorna
Alisson retornou ao Centro de Treinamento do São Paulo após o negócio contra o Corinthians "melar". Contrariando o acordo desenhado na última semana entre os clubes, o Timão recuou e desistiu de pagar R$ 1 milhão à vista ao São Paulo pelo empréstimo. O jogador já havia se despedido do grupo e chegou a visitar o CT do Corinthians nos últimos dias. Como não conseguiu avançar em um acordo com o clube alvinegro, retornou ao São Paulo, no Morumbis.
