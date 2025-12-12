Coritiba encaminha empréstimo de volante para time da Série A
Matheus Bianqui, 27 anos, não será aproveitado pelo Coxa
O Coritiba deve emprestar o volante Matheus Bianqui para o Remo na próxima temporada. O jogador de 27 anos não está nos planos do Coxa.
Matheus Bianqui foi oferecido ao Azulino, que subiu na Série B junto com o time alviverde, e agradou aos diretores remistas por atuar em três funções. Pelo Coritiba, ele jogou como volante, meia central e centroavante.
A tendência é de que o jogador acerte um contrato de empréstimo até o final de 2026, justamente quando encerra o vínculo com o Coxa. Assim, fica livre no mercado a partir de 2027.
O meio-campista estava emprestado e pouco atuou no Mirassol, que disputará a Libertadores no ano que vem. Ele disputou 13 partidas, sendo titular cinco vezes, na Série A e não marcou gol e nem deu assistência.
Curiosamente, a única contratação do Coritiba até aqui foi justamente o destaque do Remo neste ano. Pedro Rocha, artilheiro da Segundona com 15 gols, fechou com o Coxa até o final de 2027.
Por outro lado, o Azulino contratou um ex-atacante da equipe alviverde. Alef Manga, dispensado do Avaí, já foi confirmado pelo clube paraense.
Carreira de Matheus Bianqui, do Coritiba
Criado e revelado pelo Londrina, Matheus Bianqui estreou profissionalmente em 2019 e atuou 123 vezes, em três temporadas, com nove gols. Depois, se transferiu ao Maringá, foi emprestado para a Chapecoense e retornou ao time paranaense.
No Dogão, se destacou no no vice do estadual de 2023 ao marcar dois gols e dar quatro passes decisivos em 17 partidas. No mesmo ano, ele foi vendido ao Coritiba e não caiu nas graças da torcida após 68 jogos, seis gols e três assistências.
Sem clima no Alto da Glória, teve o empréstimo ao Mirassol e agora deve atuar no Remo.
