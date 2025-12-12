menu hamburguer
Futebol Nacional

Coritiba encaminha empréstimo de volante para time da Série A

Matheus Bianqui, 27 anos, não será aproveitado pelo Coxa

Guilherme Moreira
Curitiba (PR)
Dia 12/12/2025
07:00
Matheus Bianqui disputa Corinthians x Mirassol, pelo Brasileirão 2025. Foto: Jhony Inacio/Agencia Enquadrar/Gazeta Press
O Coritiba deve emprestar o volante Matheus Bianqui para o Remo na próxima temporada. O jogador de 27 anos não está nos planos do Coxa.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Matheus Bianqui foi oferecido ao Azulino, que subiu na Série B junto com o time alviverde, e agradou aos diretores remistas por atuar em três funções. Pelo Coritiba, ele jogou como volante, meia central e centroavante.

A tendência é de que o jogador acerte um contrato de empréstimo até o final de 2026, justamente quando encerra o vínculo com o Coxa. Assim, fica livre no mercado a partir de 2027.

O meio-campista estava emprestado e pouco atuou no Mirassol, que disputará a Libertadores no ano que vem. Ele disputou 13 partidas, sendo titular cinco vezes, na Série A e não marcou gol e nem deu assistência.

➡️ Veja mais notícias do Coritiba
➡️ Veja mais notícias do Remo

Curiosamente, a única contratação do Coritiba até aqui foi justamente o destaque do Remo neste ano. Pedro Rocha, artilheiro da Segundona com 15 gols, fechou com o Coxa até o final de 2027.

Por outro lado, o Azulino contratou um ex-atacante da equipe alviverde. Alef Manga, dispensado do Avaí, já foi confirmado pelo clube paraense.

Carreira de Matheus Bianqui, do Coritiba

Criado e revelado pelo Londrina, Matheus Bianqui estreou profissionalmente em 2019 e atuou 123 vezes, em três temporadas, com nove gols. Depois, se transferiu ao Maringá, foi emprestado para a Chapecoense e retornou ao time paranaense.

No Dogão, se destacou no no vice do estadual de 2023 ao marcar dois gols e dar quatro passes decisivos em 17 partidas. No mesmo ano, ele foi vendido ao Coritiba e não caiu nas graças da torcida após 68 jogos, seis gols e três assistências.

Sem clima no Alto da Glória, teve o empréstimo ao Mirassol e agora deve atuar no Remo.

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
