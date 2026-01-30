menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Flamengo x Corinthians: jornalistas dão palpite no campeão da Supercopa

A partida será disputada às 16h deste domingo

Lucas Cremonese
São Paulo (SP)
Supervisionado porLeonardo Damico,
Dia 30/01/2026
12:00
Corinthians Flamengo Brasileirão Breno Bidon Samuel Lino
imagem cameraCorinthians e Flamengo decidem a Supercopa do Brasil (Foto: Joca Duarte/MOCHILA PRESS)
  • Matéria
  • Mais Notícias
Conteúdo Especial
Carregando conteúdo especial...

A Supercopa Rei será disputada neste domingo (1°), às 16h, em Brasília. De olho na partida, o Lance! buscou o palpite de jornalistas esportivos para entender qual é o favorito entre Flamengo e Corinthians. Enquanto o Rubro-Negro joga como campeão do Brasileirão, o Timão disputa como vencedor da Copa do Brasil.

continua após a publicidade

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Veja o palpite dos jornalistas:

  • Alexandre Praetzel, comentarista do Grupo Bandeirantes - Flamengo
  • Gustavo Villani, narrador do Grupo Globo - Flamengo
  • José Ilan, ex-Fox Sports e Sportv - Corinthians
  • Beto Jr, apresentador do Charla Podcast - Flamengo
  • André Hernan, jornalista da ESPN - Corinthians
  • Leonardo Bertozzi, comentarista da ESPN - Flamengo
  • Téo José, narrador da Band - Flamengo
  • Mário Marra, comentarista ESPN - Flamengo
  • Cícero Mello, repórter da ESPN - Flamengo
  • Bruno Formiga, GE TV - Flamengo
Flamengo Corinthians Supercopa
Flamengo e Corinthians disputam a Supercopa Rei (Fotos: Gilvan de Souza/Flamengo e Léo Barrilari/Gazeta Press)

Histórico do duelo

Ao todo, Flamengo e Corinthians se enfrentaram 156 vezes até hoje. O Rubro Negro fica com uma ligeira vantagem, com 66 vitórias, contra 56 do Timão, além de 34 empates.

Confira os placares dos últimos 10 jogos:

  • Copa do Brasil 2022 - Flamengo 1 X 1 Corinthians - 19/10/2022
  • Brasileirão 2022 - Flamengo 1 X 2 Corinthians - 02/11/2022
  • Brasileirão 2023 - Flamengo 1 X 0 Corinthians - 21/05/2023
  • Brasileirão 2023 - Corinthians 1 X 1 Flamengo - 07/10/2023
  • Brasileirão 2024 - Flamengo 2 X 0 Corinthians - 11/05/2024
  • Brasileirão 2024 - Corinthians 2 X 1 Flamengo - 01/09/2024
  • Copa do Brasil 2024 - Flamengo 1 X 0 Corinthians - 02/10/2024
  • Copa do Brasil 2024 - Corinthians 0 X 0 Flamengo - 20/10/2024
  • Brasileirão 2025 - Flamengo 4 X 0 Corinthians - 27/04/2025
  • Brasileirão 2025 - Corinthians 1 X 2 Flamengo - 28/09/2025

Supercopa após a 1ª rodada do Brasileirão

O Brasileirão começou na última quarta-feira (28), quando Flamengo e Corinthians jogaram. Ambas as equipes perderam pelo placar de 2 a 1, de virada. Enquanto o Timão mandou seu jogo na Vila Belmiro contra o Bahia, o Rubro Negro visitou o São Paulo, no Morumbis.

continua após a publicidade

+ Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias