O Conselho Deliberativo do Coritiba definiu o novo nome de um setor do Couto Pereira, que era denominado de Renato Follador Júnior, ex-presidente e vítima de Covid-19 em 2021. O batismo foi escolhido por votação na segunda-feira (16).

Na noite de segunda-feira (15), os conselheiros alviverdes rebatizaram o espaço para 'Arquibancada'.

As outras cinco opções para votação eram 'Curva Dirceu Krüger', 'Curva Belfort Duarte', 'Arquibancada Que Nunca Abandona', 'Arquibancada Coritiba Eternamente' e 'Coxa Doido'. A maioria optou pela versão simplista.

Com a mudança, o Conselho Administrativo do Coritiba tem a responsabilidade de avisar a decisão final à Treecorp, controladora da Sociedade Anônima do Futebol (SAF). A gestora tem um mês para acatar a alteração.

A troca de nomenclatura já era esperada após o Conselho Deliberativo realizar votação no final de novembro. Na ocasião, 48 apoiaram a mudança, enquanto 27 foram contra a ideia, idealizada pelo conselheiro Bryan Patrick da Silva Barros. O Conselho Consultivo, formado por ex-presidentes, também se manifestou contrário.

O setor Renato Follador Júnior fica da rua Amâncio Moro, arquibancada curva atrás de um dos gols, e abriga a principal torcida organizada alviverde. A homenagem ao presidente coxa-branca, que faleceu durante a pandemia, veio através da diretoria da época, em 2022.

Além de dirigente, Renato Follador foi jogador do Coxa nos anos 1970 e realizou 25 partidas como meio-campista.

No Couto Pereira, dois personagens da história coxa-branca também são homenageados: o presidente Evangelino da Costa Neves batiza o setor das cadeiras sociais e o ex-atleta Dirceu Krüger tem uma estátua na parte de fora do estádio. Ambos também já faleceram.

Quem foi Renato Follador, ex-presidente do Coritiba

Coritiba faz homenagem no telão do Couto Pereira ao presidente Renato Follador. Foto: Geraldo Bubniak/Gazeta Press

Presidente do Coritiba, Renato Follador faleceu em 3 de julho de 2021, aos 67 anos, por complicações da Covid-19. Ele estava internado desde junho e tinha tomado uma dose da vacina, com a segunda programada para aquele mês.

Eleito em dezembro de 2020, com 75% dos votos, o mandatário tinha mandato de 2021 a 2023 e prometia a reconstrução do Coritiba no cenário nacional. Além dele, a diretoria era composta por Juarez Moraes e Silva, Marcelo Beltrão de Almeida, Glenn Sérgio Mikosz Stenger e Osíris Pontoni Klamas.

Filho de Renatinho Follador, ex-jogador do Coxa nos anos 1950, ele teve uma curta carreira como atleta, inclusive no Coritiba. O meio-campista ficou quatro anos na base alviverde e estreou profissionalmente em 12 de abril de 1973.

Após 25 partidas, entre Paranaense e Brasileirão, Renato Follador não aceitou a renovação proposta pelo presidente Evangelino da Costa Neves, em 1975. Em seguida, atuou no Trieste, time amador do bairro Santa Felicidade, e até voltou ao Alto da Glória em 1997, mas sofreu uma lesão no joelho que o fez 'pendurar as chuteiras'.

Fora do futebol, se formou em Engenharia Civil, mas ganhou notoriedade na área de Previdência Social, quando ocupou a Secretaria de Previdência com o governador Jaime Lerner, entre 1986 e 2000, em dois mandatos consecutivos. Foi ele quem criou a Paranaprevidência, órgão responsável pela aposentadoria dos servidores estaduais.

Renato Follador ainda foi colunista das rádios CBN Curitiba e Evangelizar, do jornal Tribuna do Paraná e do Paraná Portal, além de lecionar na Fundação Getúlio Vargas, Escola Paulista de Direito Social, Faculdade de Direito de Curitiba, Fundação de Estudos Sociais do Paraná (Fesp), Universidade Federal do Paraná, Unicuritiba e Unibrasil.

Com a morte, Renato Follador deixou a esposa Rosana Simões, os filhos Caio, Amanda e Renata, o genro Arlindo e as netas Mariah e Maitê. No Coxa, Juarez Moraes e Silva e Glenn Stenger o sucederam.