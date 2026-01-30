Torcida do Corinthians mobiliza 74 ônibus para Supercopa Rei em Brasília

O Corinthians contará com o apoio da Fiel na Supercopa Rei, em Brasília. No domingo (1º), o Timão entra em campo no estádio Mané Garrincha, às 16h, contra o Flamengo, em busca do primeiro título nacional da temporada. A principal torcida organizada do clube alvinegro, a Gaviões da Fiel, anunciou a mobilização de 74 ônibus rumo à capital federal para a partida.

continua após a publicidade

Desde a conquista da Copa do Brasil, em dezembro, o Corinthians trata a decisão contra o Flamengo como uma oportunidade de promover uma nova "invasão" de torcedores. O termo ficou marcado na história do clube por episódios de grande presença da torcida em partidas fora de casa, como a semifinal do Campeonato Brasileiro de 1976, no Rio de Janeiro, e a final do Mundial de Clubes de 2012, no Japão.

A diretoria do Corinthians chegou a sugerir que a decisão fosse realizada no Maracanã, com divisão igualitária da carga de ingressos entre as duas torcidas, mas o Flamengo vetou a proposta. Assim, será a primeira vez que o Timão disputará a Supercopa Rei no formato atual, com final em campo neutro.

continua após a publicidade

+ Aposte na decisão da Supercopa Rei!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

Torcida do Corinthians tem o hábito de realizar caravanas para partidas da equipe que sejam fora de São Paulo (Foto: Guilherme Lesnok/ LANCE!)

Turismo

Levantamento realizado pela Decolar, a pedido do Lance!, indica um crescimento de 600% nas buscas por passagens aéreas e hospedagens em Brasília para o fim de semana da decisão, na comparação com o mesmo período do ano passado.

continua após a publicidade

A final reúne as duas maiores torcidas do país. Segundo a empresa, o crescimento foi registrado a partir das buscas realizadas entre sexta-feira, 30 de janeiro, e domingo, 1º de fevereiro de 2026, período em que a partida será disputada.



