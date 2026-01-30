São Paulo e Santos vivem situação complicada em busca da classificação no Paulistão; confira

São Paulo e Santos entram em campo na noite deste sábado (31), no Estádio do Morumbis, às 20h30 (de Brasília), em busca de uma vitória importante na sexta rodada do Campeonato Paulista. Os três pontos podem ser cruciais para os dois rivais, já que vivem situação complicada na tabela e sem a certeza de que irão se classificar para a fase mata-mata.

De um lado, o Tricolor, que é o antepenúltimo colocado na tabela de classificação, ou seja, o primeiro time fora da zona de rebaixamento, ainda que tenha a mesma pontuação do Noroeste - quatro pontos -, que está na degola neste momento.

Uma derrota no clássico pode colocar o São Paulo em uma situação ainda mais arriscada, não somente sem se classificar, mas também com riscos reais de rebaixamento no Estadual. Por outro lado, um triunfo diante da torcida pode deixar os comandados de Hernán Crespo vivos na briga pela vaga na próxima fase, mas ainda não dependendo apenas de suas forças a duas rodadas do fim.

O Peixe também não está confortável na competição. Em 11° lugar, com seis pontos, uma derrota fora de casa pode jogar o time para a parte de baixo da tabela, enquanto a vitória pode, ao final da rodada, colocar o Alvinegro na zona de classificação.

Ainda é cedo para fazer contas oficiais, já que a primeira fase vai até a oitava rodada e a briga está equilibrada para estar entre os oito classificados. Neste momento, Palmeiras e Novorizontino dividem a liderança com 12 pontos, seguido pelo RB Bragantino, que tem 11. Em terceiro e quarto lugar estão Corinthians e Guarani, com oito pontos, seguidos por Mirassol, Primavera e São Bernardo, com sete.

Por ser um formato novo de Paulistão, os treinadores ainda estão se adaptado e entendendo a pontuação necessária para cada objetivo. No entanto, vencer os três últimos jogos pode ser crucial para São Paulo e Santos definirem suas vidas dentro do Estadual de 2026.

