Flamengo x Corinthians: CBF aumenta premiação da Supercopa Rei

BRASÍLIA - A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) aumentou a premiação da Supercopa Rei, que será disputada por Flamengo e Corinthians neste domingo (1), em Brasília. Os dois clubes receberão R$ 6,35 milhões. O valor conta com um acréscimo de R$ 300 mil em comparação com a edição de 2025, quando o time carioca bateu o Botafogo na final.

Bônus da Conmebol para o campeão da Supercopa Rei

O vencedor da partida de domingo, às 16h (de Brasília), no Estádio Mané Garrincha, receberá um bônus de US$ 1 milhão (Cerca de R$ 5,23 milhões) da Conmebol, que incentiva a disputa da Supercopa.

Como Flamengo e Corinthians chegaram na decisão da Supercopa Rei

Com a conquista da taça do Brasileirão em 2025, o Flamengo, que no mesmo ano também venceu a Libertadores, assegurou a vaga para a Supercopa de 2026. Já o Corinthians se classificou pelo título da Copa do Brasil, ao vencer o Vasco na decisão.

A expectativa é que o Estádio Mané Garrincha receba cerca de 70 mil torcedores. Para abrilhantar o evento, o cantor João Gomes fará uma aparesentação no show de abertura, antes de a bola rolar.

Taça da Supercopa do Brasil (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

A Supercopa Rei foi criada em 1990 e contou com duas edições disputadas antes de um hiato de quase três décadas. O Corinthians tem um título, conquistado na segunda edição da Supercopa, em 1991, quando bateu o próprio Flamengo por 1 a 0 no Morumbi. Naquela decisão o Timão era o campeão brasileiro, enquanto o Rubro-Negro detinha o título da Copa do Brasil. O Fla soma, no total, três títulos da Supercopa, todos após a repaginação do campeonato.

Finais em Brasília

A Supercopa já foi decidida em três oportunidades em Brasília: em 2020, quando o Flamengo venceu o Athletico Paranaense; em 2021, quando o Rubro-Negro bateu o Palmeiras nos pênaltis; e em 2023, quando o Verdão superou a equipe carioca por 4 a 3.

As três decisões disputadas em Brasília tiveram públicos distintos. Em 2024, a partida registrou 67.422 torcedores no estádio. Já em 2021, o jogo foi realizado sem a presença de público, em razão das restrições sanitárias da pandemia. Em 2020, o confronto reuniu 48.009 pessoas nas arquibancadas.