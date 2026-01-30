Liberado no Internacional, goleiro é anunciado pelo Remo

Liberado no Internacional, o goleiro Ivan Quaresma foi anunciado pelo Remo na manhã desta sexta-feira (30). Com contrato com o Colorado até 31 de dezembro deste ano, o jogador teve seu contrato rescindido para que acertasse com o Leão Azul, que divulgou o acerto com o arqueiro nas suas redes sociais. O atleta de 28 anos terá ainda parte dos seus direitos econômicos vinculados ao Alvirrubro para futuras negociações, como noticiou o Lance!.

Ivan pediu a liberação do Inter para poder ter sequência de jogos. Com Sergio Rochet e Anthoni na frente na hierarquia para o gol colorado, ele preferiu deixar o Beira-Rio.

Ivan anuncia transferência

Ao mesmo tempo em que a equipe paraense anunciava a contratação, o até então camisa 12 do Alvirrubro fez uma publicação no Instagram:

"Estou muito feliz e motivado com esse novo desafio na minha carreira. Vestir a camisa do Clube do Remo é uma grande responsabilidade, e chego com muita vontade de trabalhar, evoluir e ajudar o grupo a alcançar seus objetivos. Sei da força da torcida e espero, junto com meus companheiros, fazer uma grande temporada", escreveu o goleiro.

Ivan no Inter

Contratado pelo Inter em 2024, Ivan disputou apenas nove jogos com a camisa vermelha, tendo convivido com uma ruptura ligamentar no joelho direito e uma lesão muscular na coxa esquerda neste período. Também no Instagram, publicou uma mensagem de despedida do Beira-Rio:

"Agradeço a toda torcida colorada pelo carinho e apoio desde a minha chegada, aos meus companheiros de time e todo o staff pelo trabalho no dia a dia. É um orgulho ter representado essa camisa. Obrigado, Inter".