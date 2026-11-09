O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) suspendeu Kevin Viveros por duas partidas em razão do pisão no lateral Cuiabano, do Vasco, durante confronto com o Athletico-PR. Com a decisão, o atacante não poderá enfrentar o Flamengo na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, na quarta-feira (18), nem o Remo, no compromisso seguinte.

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Além da punição ao jogador, o Athletico-PR foi multado em R$ 10 mil por um caso de racismo envolvendo um torcedor do clube na partida contra o Vasco.

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Kevin Viveros, artilheiro do Brasileirão, comemora um de seus gols pelo Athletico-PR (Foto: Joao Salles / Agencia Enquadrar / Folhapress)

Viveros havia sido denunciado pela Procuradoria do STJD no artigo 254-A do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que trata de agressão física e prevê suspensão de quatro a 12 partidas. No entanto, a comissão desclassificou a conduta para o artigo 250, referente a ato desleal ou hostil, cuja pena varia de uma a três partidas.

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O lance aconteceu aos 30 minutos do segundo tempo, quando a bola não estava em disputa. Viveros pisou na barriga de Cuiabano e recebeu cartão vermelho direto. Na súmula, o árbitro Ramon Abatti Abel relatou a expulsão por conduta violenta e descreveu que o atacante "pisou com as travas da chuteira na barriga de seu adversário, utilizando-se de brutalidade com a bola fora de jogo".

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Athletico é multado por caso de racismo contra jogadores do Vasco

No julgamento do caso de racismo envolvendo um torcedor do Athletico-PR contra jogadores do Vasco, a 5ª Comissão Disciplinar do STJD levou em consideração as medidas adotadas pelo clube paranaense.

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Entre os pontos considerados estavam a identificação do torcedor e a investigação conduzida pelo Athletico, além de campanhas antirracismo promovidas recentemente pela instituição. Esses fatores foram levados em conta na definição da multa de R$ 10 mil.