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Atitude de Jhon Arias em Vasco x Palmeiras chama atenção

Os dois atacantes atuam pela seleção colombiana

PorGabriel de Britto SilvaSão Paulo (SP)
09/11/2026 10:03
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Arias consola Andréz Gómez após eliminação na Copa do Brasil (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF/Folhapress)
Arias consola Andréz Gómez após eliminação na Copa do Brasil (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF/Folhapress)

O Vasco foi eliminado pelo Palmeiras na Copa do Brasil na noite deste domingo (8). No entanto, o que chamou a atenção dos torcedores e internautas nas redes sociais foi a atitude de Jhon Arias, atacante Alviverde, com Andrés Gómez, atleta Cruz-Maltino.

A eliminação aconteceu após a última penalidade batida justamente por Gómez, que acabou parando na defesa de Carlos Miguel. Depois de perder o pênalti, o atleta do Gigante da Colina foi consolado por Arias. Ambos são companheiros de Seleção.

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Gesto de Arias com Gómez após Vasco x Palmeiras repercute

Tradução: Um ótimo sujeito, Jhon Arias.

Tradução: Craque dentro e fora de campo! A imagem que viralizou de Jhon Arias consolando Andrés Gómez.

Tradução: Jhon Arias se aproximou para consolar seu compatriota Carlos Andrés Gómez, depois que o goleiro do Palmeiras defendeu o pênalti decisivo na disputa que eliminou o Vasco da Gama da Copa do Brasil. Um momento difícil para o jovem ponta, que encontrou em seu companheiro de seleção um apoio em meio à frustração. JHONSITO, LÍDER DENTRO E FORA DE CAMPO.

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Disputa de pênaltis pela semifinal da Copa do Brasil

Cinco cobranças para cada lado não bastaram para definir o classificado: a série terminou empatada em 4 a 4 e seguiu para as batidas alternadas. Gómez foi o sexto a cobrar pelo Vasco. Antes dele, tinham ido à bola Lescano, Thiago Mendes, Sosa, Colidio e Puma Rodríguez. Ficaram de fora da lista de batedores Robert Renan, Brenner, David, Lucas Piton e o goleiro Léo Jardim.

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A cobrança do camisa do Vasco foi defendida por Carlos Miguel, e o Palmeiras confirmou a vaga na final. O Cruz-Maltino havia vencido por 2 a 1 em São Januário, mas o 1 a 0 do Verdão na ida deixou o agregado empatado.

Palmeiras eliminou o Vasco pelas semifinais da Copa do Brasil (Foto: Dhavid Normando/Código 19/Folhapress)
Palmeiras eliminou o Vasco pelas semifinais da Copa do Brasil (Foto: Dhavid Normando/Código 19/Folhapress)
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