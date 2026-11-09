Logo do Lance! branca com exclamação amarela

Herói do mata-mata: Carlos Miguel carrega o Palmeiras às decisões

Goleiro foi decisivo na Libertadores e comandou classificação na Copa do Brasil

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
09/11/2026 10:00
Favorite o Lance! no Google
Carlos Miguel, goleiro do Palmeiras
Carlos Miguel se destaca no Palmeiras e brilha nos pênaltis (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Carlos Miguel foi novamente o herói do Palmeiras. No último domingo (8), em São Januário, contra o Vasco, o goleiro brilhou nos pênaltis, com duas defesas, e classificou o Verdão para a final da Copa do Brasil. Esta foi a terceira decisão com o camisa 1 como protagonista.

+ Abel Ferreira cobra arbitragem após lance de Thiago Mendes: 'Perdi Libertadores assim'

O goleiro do time comandado por Abel Ferreira já havia decidido nas quartas e nas semifinais da Conmebol Libertadores, contra LDU e Fluminense, respectivamente, e apareceu de novo para mostrar a frieza. Característica essa apontada pelo próprio arqueiro do Verdão.

continua após a publicidade

— Minha fortaleza é… Com certeza, sou um cara muito frio, às vezes, por tanta coisa que passei na minha vida. Às vezes não consigo valorizar muito o que eu tenho, o amor de todas as pessoas que eu tenho comigo. Queria agradecer a todos eles, porque muitos não sabem. Muitos já me conhecem, minha família, minhas tias, minha mulher, meu irmão. Ninguém sabe o quanto é difícil apanhar e levantar no outro dia com felicidade e alegria para trabalhar — disse, após a partida.

Carlos Miguel defendeu a primeira cobrança do Vasco, dos pés do argentino Lescano, e a última e decisiva, que foi do atacante colombiano Andrés Gómez.

continua após a publicidade
Carlos Miguel celebrando classificação com jogadores do Palmeiras
Carlos Miguel celebrando classificação com jogadores do Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Na competição continental, contra a LDU, no Equador, Carlos Miguel também defendeu duas cobranças, de Rodríguez e Segóvia. Diante do Fluminense, no Nubank Parque, parou o volante Nonato e viu Marlon Freitas colocar o Verdão na final, para encarar o Estudiantes, da Argentina, em Montevideo, no Uruguai, no dia 28 de novembro.

— Não sou só eu que defendo aqueles pênaltis. São as mãos do Marcelo Lomba, que está no meu dia a dia, sempre no meu ouvido, me aconselhando e me ajudando a ser um exemplo para todos. Não sou um cara muito fácil de lidar, sou explosivo e sei disso, mas, graças a Deus, com a ajuda de todos no dia a dia, estou concentrando e controlando muito isso. Mudou muito em pouco tempo. Sou feliz e grato por isso — destacou.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

O Palmeiras decidirá a Libertadores contra o Estudiantes, no dia 28, no Uruguai, e irá encarar o Grêmio na final da Copa do Brasil, em jogo único no Mané Garrincha, em Brasília. A equipe volta a campo apenas no dia 18, após a Data Fifa, fora de casa, contra o Cruzeiro.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Jogadores do Palmeiras comemorando no vestiário, sorrindo e levantando os braços.

Palmeiras

Palmeiras pode arrecadar mais de R$ 320 milhões em premiações no ano; entenda

Há 3 horas
Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, observa o jogo no banco de reservas diante do Vasco.

Fora de Campo

Torcedores do Flamengo reagem à fala de Abel Ferreira: 'Não esquece'

Há 3 horas
Jogador com uniforme azul confronta a polícia durante partida, com colegas de time e torcedores ao fundo.

Palmeiras

Súmula ignora discussão de Gómez com policial sobre facção criminosa

Há 11 horas
Joaquín Piquérez, jogador do Palmeiras, em campo durante o jogo, sorrindo com a camisa branca do clube.

Palmeiras

Piquerez rebate críticas ao Palmeiras e defende Abel Ferreira: 'Não é à toa'

Há 12 horas
Goleiro do Palmeiras, camisa amarela, levanta o braço diante da rede do gol.

Palmeiras

Carlos Miguel desabafa após classificação do Palmeiras: 'Não sou um cara fácil de lidar'

Há 13 horas
Flaco López, comemorando gol em Vasco e Palmeiras

Fora de Campo

Flaco López provoca o Vasco após classificação do Palmeiras; veja

Há 13 horas
Mais LANCE!
Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, em coletiva de imprensa antes do Vasco x Palmeiras.

Abel Ferreira cobra arbitragem após lance de Thiago Mendes: 'Perdi Libertadores assim'

Jogadores do Palmeiras celebram a classificação à final da Copa do Brasil

Torcida do Flamengo reage à classificação do Palmeiras: 'Nunca'

Final da Copa do Brasil: Grêmio x Palmeiras no Estádio Mané Garrincha, com torcidas vibrantes.

Quando será a final da Copa do Brasil 2026 entre Palmeiras e Grêmio? Veja data, horário e local

Bráulio, árbitro de Vasco e Palmeiras, pela Copa do Brasil

Decisão de Bráulio em Vasco x Palmeiras vira assunto: 'Vergonhoso'

PC Oliveira, consultor de arbitragem da Globo

PC Oliveira aponta erro capital em Vasco e Palmeiras pela Copa do Brasil

Jhon Arias disputando bola em Vasco e Palmeiras, pela Copa do Brasil

Gol perdido em Vasco x Palmeiras gera revolta: 'Meu Deus'

Colidio, atacante do Vasco abre o placar contra o Palmeiras

Veja os gols da classificação do Palmeiras à final da Copa do Brasil

Uniforme do Palmeiras para o jogo com o Vasco (Foto: Divulgação/Palmeiras)

Palmeiras está escalado sem surpresas para jogo com o Vasco pela Copa do Brasil

Dois jogadores do Palmeiras se abraçam em celebração durante a partida.

Vasco tenta, mas Palmeiras leva a melhor nos pênaltis e encara o Grêmio na final da Copa do Brasil

Leila Pereira saudando o torecedor do Palmeiras ao lado do mascote do Verdão - (Foto: Alex Miranda/AtoPress/Folhapress)

Leila manda recado à torcida e valoriza elenco do Palmeiras: 'jogam com a alma'

Luis Roberto narrou Brasil x Japão pela Globo (Foto: Reprodução)

Globo muda narrador de Vasco x Palmeiras após ausência de Luis Roberto; saiba quem

Euller

Vasco x Palmeiras: Euller aponta favorito na Copa do Brasil e analisa diferenças de gestão

Lescano e Fláco López, jogadores de Vasco e Palmeiras

Vasco x Palmeiras: argentinos Flaco e Lescano podem ser decisivos na Copa do Brasil