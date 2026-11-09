Herói do mata-mata: Carlos Miguel carrega o Palmeiras às decisões

Carlos Miguel foi novamente o herói do Palmeiras. No último domingo (8), em São Januário, contra o Vasco, o goleiro brilhou nos pênaltis, com duas defesas, e classificou o Verdão para a final da Copa do Brasil. Esta foi a terceira decisão com o camisa 1 como protagonista.

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O goleiro do time comandado por Abel Ferreira já havia decidido nas quartas e nas semifinais da Conmebol Libertadores, contra LDU e Fluminense, respectivamente, e apareceu de novo para mostrar a frieza. Característica essa apontada pelo próprio arqueiro do Verdão.

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— Minha fortaleza é… Com certeza, sou um cara muito frio, às vezes, por tanta coisa que passei na minha vida. Às vezes não consigo valorizar muito o que eu tenho, o amor de todas as pessoas que eu tenho comigo. Queria agradecer a todos eles, porque muitos não sabem. Muitos já me conhecem, minha família, minhas tias, minha mulher, meu irmão. Ninguém sabe o quanto é difícil apanhar e levantar no outro dia com felicidade e alegria para trabalhar — disse, após a partida.

Carlos Miguel defendeu a primeira cobrança do Vasco, dos pés do argentino Lescano, e a última e decisiva, que foi do atacante colombiano Andrés Gómez.

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Carlos Miguel celebrando classificação com jogadores do Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Na competição continental, contra a LDU, no Equador, Carlos Miguel também defendeu duas cobranças, de Rodríguez e Segóvia. Diante do Fluminense, no Nubank Parque, parou o volante Nonato e viu Marlon Freitas colocar o Verdão na final, para encarar o Estudiantes, da Argentina, em Montevideo, no Uruguai, no dia 28 de novembro.

— Não sou só eu que defendo aqueles pênaltis. São as mãos do Marcelo Lomba, que está no meu dia a dia, sempre no meu ouvido, me aconselhando e me ajudando a ser um exemplo para todos. Não sou um cara muito fácil de lidar, sou explosivo e sei disso, mas, graças a Deus, com a ajuda de todos no dia a dia, estou concentrando e controlando muito isso. Mudou muito em pouco tempo. Sou feliz e grato por isso — destacou.

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O Palmeiras decidirá a Libertadores contra o Estudiantes, no dia 28, no Uruguai, e irá encarar o Grêmio na final da Copa do Brasil, em jogo único no Mané Garrincha, em Brasília. A equipe volta a campo apenas no dia 18, após a Data Fifa, fora de casa, contra o Cruzeiro.