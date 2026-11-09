Flamengo x Athletico: veja preços dos ingressos para jogo decisivo no Brasileirão
Confronto no Maracanã será o penúltimo no Rio em 2026 e antecede duelo direto com o Palmeiras
O Flamengo iniciou, na manhã desta segunda-feira (9), às 10h (de Brasília), a venda de ingressos para o confronto contra o Athletico, pela 35ª rodada do Brasileirão. As equipes se enfrentam no dia 18 de novembro, às 20h30, no Maracanã. Inicialmente, apenas sócios-torcedores terão acesso às entradas, seguindo o cronograma de prioridade de cada plano.
A partida também será a penúltima do time de Jardim no Rio de Janeiro nesta temporada. Depois do duelo com o Furacão o Rubro-Negro só voltará a atuar na cidade contra a Chapecoense, na última rodada do torneio.
O confronto no Maracanã também antecede a visita ao Palmeiras, em São Paulo, em um duelo que pode ser decisivo na disputa pelo título. A quatro rodadas do fim da competição, o time carioca lidera com três pontos de vantagem sobre o rival paulista.
Informações sobre a venda de ingressos para Flamengo x Athletico
A comercialização é realizada exclusivamente pelo site ingressos.flamengo.com.br. Para ter acesso ao estádio, os torcedores precisam realizar previamente o cadastro da biometria facial em biometria.flamengo.com.br. Quem já possui cadastro não precisa refazê-lo.
O acesso ao Maracanã será feito por meio da biometria facial. No momento da entrada, cada torcedor deverá apresentar um documento original com foto.
Confira o calendário de vendas para Flamengo x Athletico
9 de novembro
- 10h: Nação Maraca 1 (1 estrela)
- 14h: Nação Maraca 1
- 18h: Nação Maraca 2 (2 estrelas)
10 de novembro
- 10h: Nação Maraca 2 (1 estrela)
- 14h: Nação Maraca 2 / Nação Maraca 3 (1 estrela)
- 18h: Nação Maraca 3
11 de novembro
- 10h: Nação Sem Fronteiras Anual (1 estrela)
- 14h: Nação Sem Fronteiras Anual
- 18h: Público Geral Online / Gratuidades Flamengo / Visitantes
18 de novembro
- 20h30: Encerramento das vendas online
Confira os preços dos ingressos para Flamengo x Athletico
Norte (Flamengo)
- Nação Maraca 1: R$ 35,00
- Nação Maraca 2: R$ 49,00
- Nação Maraca 3: R$ 56,00
- Público geral: R$ 140,00 (meia-entrada: R$ 70,00)
Sul (Flamengo)
- Nação Maraca 1: R$ 30,00
- Nação Maraca 2: R$ 42,00
- Nação Maraca 3: R$ 48,00
- Nação Sem Fronteiras Anual: R$ 60,00
- Público geral: R$ 120,00 (meia-entrada: R$ 60,00)
Leste Superior (Flamengo)
- Nação Maraca 1: R$ 40,00
- Nação Maraca 2: R$ 56,00
- Nação Maraca 3: R$ 64,00
- Nação Sem Fronteiras Anual: R$ 80,00
- Público geral: R$ 160,00 (meia-entrada: R$ 80,00)
Leste Inferior (Flamengo)
- Nação Maraca 1: R$ 50,00
- Nação Maraca 2: R$ 70,00
- Nação Maraca 3: R$ 80,00
- Público geral: R$ 200,00 (meia-entrada: R$ 100,00)
Oeste Inferior (Flamengo)
- Nação Maraca 1: R$ 55,00
- Nação Maraca 2: R$ 77,00
- Nação Maraca 3: R$ 88,00
- Público geral: R$ 220,00 (meia-entrada: R$ 110,00)
Sul B (torcida visitante – Athletico-)
- Público geral: R$ 200,00 (meia-entrada: R$ 100,00)
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