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Flamengo x Athletico: veja preços dos ingressos para jogo decisivo no Brasileirão

Confronto no Maracanã será o penúltimo no Rio em 2026 e antecede duelo direto com o Palmeiras

PorLucas BayerRio de Janeiro (RJ)
09/11/2026 13:05
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O Flamengo iniciou, na manhã desta segunda-feira (9), às 10h (de Brasília), a venda de ingressos para o confronto contra o Athletico, pela 35ª rodada do Brasileirão. As equipes se enfrentam no dia 18 de novembro, às 20h30, no Maracanã. Inicialmente, apenas sócios-torcedores terão acesso às entradas, seguindo o cronograma de prioridade de cada plano.

A partida também será a penúltima do time de Jardim no Rio de Janeiro nesta temporada. Depois do duelo com o Furacão o Rubro-Negro só voltará a atuar na cidade contra a Chapecoense, na última rodada do torneio.

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O confronto no Maracanã também antecede a visita ao Palmeiras, em São Paulo, em um duelo que pode ser decisivo na disputa pelo título. A quatro rodadas do fim da competição, o time carioca lidera com três pontos de vantagem sobre o rival paulista.

Torcida do Flamengo em estádio lotado, torcedores com faixas vermelhas e pretas, apoiando o time contra o Estudiantes.
Torcida do Flamengo no Maracanã (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Informações sobre a venda de ingressos para Flamengo x Athletico

A comercialização é realizada exclusivamente pelo site ingressos.flamengo.com.br. Para ter acesso ao estádio, os torcedores precisam realizar previamente o cadastro da biometria facial em biometria.flamengo.com.br. Quem já possui cadastro não precisa refazê-lo.

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O acesso ao Maracanã será feito por meio da biometria facial. No momento da entrada, cada torcedor deverá apresentar um documento original com foto.

Confira o calendário de vendas para Flamengo x Athletico

9 de novembro

  • 10h: Nação Maraca 1 (1 estrela)
  • 14h: Nação Maraca 1
  • 18h: Nação Maraca 2 (2 estrelas)

10 de novembro

  • 10h: Nação Maraca 2 (1 estrela)
  • 14h: Nação Maraca 2 / Nação Maraca 3 (1 estrela)
  • 18h: Nação Maraca 3

11 de novembro

  • 10h: Nação Sem Fronteiras Anual (1 estrela)
  • 14h: Nação Sem Fronteiras Anual
  • 18h: Público Geral Online / Gratuidades Flamengo / Visitantes

18 de novembro

  • 20h30: Encerramento das vendas online

Confira os preços dos ingressos para Flamengo x Athletico

Norte (Flamengo)

  • Nação Maraca 1: R$ 35,00
  • Nação Maraca 2: R$ 49,00
  • Nação Maraca 3: R$ 56,00
  • Público geral: R$ 140,00 (meia-entrada: R$ 70,00)

Sul (Flamengo)

  • Nação Maraca 1: R$ 30,00
  • Nação Maraca 2: R$ 42,00
  • Nação Maraca 3: R$ 48,00
  • Nação Sem Fronteiras Anual: R$ 60,00
  • Público geral: R$ 120,00 (meia-entrada: R$ 60,00)

Leste Superior (Flamengo)

  • Nação Maraca 1: R$ 40,00
  • Nação Maraca 2: R$ 56,00
  • Nação Maraca 3: R$ 64,00
  • Nação Sem Fronteiras Anual: R$ 80,00
  • Público geral: R$ 160,00 (meia-entrada: R$ 80,00)

Leste Inferior (Flamengo)

  • Nação Maraca 1: R$ 50,00
  • Nação Maraca 2: R$ 70,00
  • Nação Maraca 3: R$ 80,00
  • Público geral: R$ 200,00 (meia-entrada: R$ 100,00)

Oeste Inferior (Flamengo)

  • Nação Maraca 1: R$ 55,00
  • Nação Maraca 2: R$ 77,00
  • Nação Maraca 3: R$ 88,00
  • Público geral: R$ 220,00 (meia-entrada: R$ 110,00)

Sul B (torcida visitante – Athletico-)

  • Público geral: R$ 200,00 (meia-entrada: R$ 100,00)

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