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Giay contraria Abel Ferreira e perde pênalti pelo Palmeiras na Copa do Brasil

Lateral desperdiçou a quinta cobrança diante do Vasco após assumir a responsabilidade em conversa com o elenco

PorVitor PalharesSão Paulo (SP)
09/11/2026 10:01
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Giay na vitória do Palmeiras sobre a LDU
Giay, lateral do Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/Divulgação)

Giay teve a chance de encerrar a eliminatória ao cobrar o quinto pênalti do Palmeiras contra o Vasco. O lateral, porém, desperdiçou a cobrança, o que provocou insatisfação do técnico Abel Ferreira à beira do gramado.

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Após a partida, em entrevista, Abel Ferreira afirmou que a comissão técnica não havia planejado que Giay cobrasse o pênalti decisivo. A escolha inicial era Marlon Freitas, que, a pedido do lateral argentino, abriu mão da cobrança.

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O treinador afirmou não gostar que seus laterais-direitos sejam responsáveis pelas cobranças de pênalti. Apesar do erro de Giay, o Palmeiras garantiu vaga em mais uma decisão na temporada, após Carlos Miguel defender duas cobranças.

- Não estava previsto o lateral-direito bater. Não gosto de ver laterais direitos das minhas equipes baterem pênaltis - afirmou Abel Ferreira em entrevista coletiva após classificação em São Januário.

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Classificado para a final da Copa do Brasil, o Palmeiras terá o Grêmio como adversário. A decisão será disputada em 6 de dezembro, no estádio Mané Garrincha, em Brasília, e marcará o encerramento do calendário nacional.

Carlos Miguel celebrando classificação com jogadores do Palmeiras
Carlos Miguel celebrando classificação com jogadores do Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Marlon Freitas explica cobrança de Giay

Marlon Freitas revelou, em entrevista, que havia se colocado à disposição para cobrar o quinto pênalti do Palmeiras na disputa contra o Vasco. No entanto, durante a conversa entre os jogadores antes das cobranças, Giay pediu para assumir a responsabilidade.

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- Foi no momento da escolha. O Giay pediu para bater o quinto. Ele estava muito confiante. Quando fechamos a roda, eu disse que bateria o quinto, mas ele disse que iria bater - afirmou Marlon Freitas, volante do Palmeiras, ao SporTV.

Giay foi o único jogador do Palmeiras a desperdiçar sua cobrança. Vitor Roque, Gustavo Gómez, Ramón Sosa, Andreas Pereira e Marlon Freitas converteram suas penalidades. Do outro lado, Carlos Miguel defendeu os chutes de Lezcano e André Gómez.

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Cofres cheios

O Palmeiras garantiu R$ 34 milhões em premiações ao eliminar o Vasco na semifinal da Copa do Brasil. O valor pode chegar a R$ 78 milhões em caso de título. A projeção inicial da diretoria era alcançar as quartas de final da competição, meta cumprida com a classificação sobre o Fortaleza.

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