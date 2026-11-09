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Apesar da eliminação, Puma mostra seu valor novamente e se consolida como artilheiro do Vasco

Lateral-direito marcou na vitória sobre o Palmeiras

PorPedro CobaleaRio de Janeiro (RJ)
09/11/2026 08:50
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Jogador em uniforme preto com faixa diagonal branca aplaudindo em campo, público desfocado ao fundo.
Puma agradece ao apoio da torcida após eliminação do Vasco (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF/Folhapress)

Apesar da eliminação para o Palmeiras na semifinal da Copa do Brasil, o Vasco teve motivos para reconhecer a atuação de alguns jogadores na vitória por 2 a 1, neste domingo (8), em São Januário. Um deles foi Puma Rodríguez. O lateral-direito marcou o gol que garantiu o triunfo cruz-maltino no tempo normal e alcançou a marca de dez gols na temporada, consolidando-se como o principal artilheiro da equipe em 2026.

O uruguaio abriu vantagem sobre os vice-artilheiros do elenco, Andrés Gómez e Thiago Mendes, que têm oito gols cada. Além dos dez gols, Puma também distribuiu oito assistências, números que reforçam sua importância ofensiva para a equipe ao longo do ano.

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Após a partida, o lateral não escondeu a frustração com a eliminação. Puma destacou que o Vasco teve oportunidades para ampliar o placar e evitar a disputa por pênaltis, mas reconheceu os méritos do goleiro palmeirense nas cobranças.

— Ficamos tristes. Depois do nosso gol, o 2 a 1, fomos para cima e achamos que poderíamos ter feito outro, mas não fizemos. Faz parte do futebol. Nos pênaltis, o goleiro deles também teve méritos por defender as bolas. Queríamos chegar à final, mas não conseguimos — afirmou.

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Puma defende Lescano após pênalti perdido

Puma também explicou a definição dos cobradores na disputa de pênaltis. O uruguaio, que costuma assumir a responsabilidade nas cobranças, ficou encarregado da quinta batida, enquanto Lescano foi escolhido para abrir a série. O meia acabou desperdiçando sua cobrança, defendida pelo goleiro Carlos Miguel. O lateral, porém, saiu em defesa do companheiro e pediu que o erro não seja motivo para críticas.

— Foi um pouco de decisão dele (Pedro Emanuel) e nossa dentro de campo. O Lescano também tinha confiança para bater, pegou a bola e foi. Eu já tinha batido o último contra o Fluminense, então estava designado para bater o quinto. Mas ele errou, também foi homem, quis chutar. O goleiro deles foi bem também. É um jogador jovem ainda, está se adaptando ao futebol brasileiro e está jogando muito bem. Não pode crucificar pelo pênalti, porque é um jogador que vai ajudar muito aqui no Vasco — declarou.

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Dois jogadores de futebol em uniforme preto celebram correndo no campo, com torcida ao fundo.
Puam comemora gol marcado pelo Vasco contra o Palmeiras na semifinal da Copa do Brasil (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF/Folhapress)

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Com a eliminação, o Vasco agora volta as atenções para o Campeonato Brasileiro. A equipe ainda luta para afastar o risco de rebaixamento e terá um novo compromisso contra a Chapecoense no próximo sábado (14). Puma reconheceu que o elenco precisa transformar as boas atuações em resultados mais expressivos.

— É o terceiro ano consecutivo que chegamos à semifinal. No ano passado, chegamos à final. Mas ainda estamos devendo nesse sentido de chegar e tentar matar o jogo, aproveitar as chances que criamos no ataque e fazer o gol. É um time que vem crescendo, temos muito para melhorar ainda, mas é com trabalho que isso se consegue — concluiu.

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