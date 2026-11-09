Apesar da eliminação para o Palmeiras na semifinal da Copa do Brasil, o Vasco teve motivos para reconhecer a atuação de alguns jogadores na vitória por 2 a 1, neste domingo (8), em São Januário. Um deles foi Puma Rodríguez. O lateral-direito marcou o gol que garantiu o triunfo cruz-maltino no tempo normal e alcançou a marca de dez gols na temporada, consolidando-se como o principal artilheiro da equipe em 2026.

O uruguaio abriu vantagem sobre os vice-artilheiros do elenco, Andrés Gómez e Thiago Mendes, que têm oito gols cada. Além dos dez gols, Puma também distribuiu oito assistências, números que reforçam sua importância ofensiva para a equipe ao longo do ano.

continua após a publicidade

➡️ Jogadores do Vasco ficam desolados após eliminação para o Palmeiras; veja vídeo

Após a partida, o lateral não escondeu a frustração com a eliminação. Puma destacou que o Vasco teve oportunidades para ampliar o placar e evitar a disputa por pênaltis, mas reconheceu os méritos do goleiro palmeirense nas cobranças.

— Ficamos tristes. Depois do nosso gol, o 2 a 1, fomos para cima e achamos que poderíamos ter feito outro, mas não fizemos. Faz parte do futebol. Nos pênaltis, o goleiro deles também teve méritos por defender as bolas. Queríamos chegar à final, mas não conseguimos — afirmou.

continua após a publicidade

Puma defende Lescano após pênalti perdido

Puma também explicou a definição dos cobradores na disputa de pênaltis. O uruguaio, que costuma assumir a responsabilidade nas cobranças, ficou encarregado da quinta batida, enquanto Lescano foi escolhido para abrir a série. O meia acabou desperdiçando sua cobrança, defendida pelo goleiro Carlos Miguel. O lateral, porém, saiu em defesa do companheiro e pediu que o erro não seja motivo para críticas.

— Foi um pouco de decisão dele (Pedro Emanuel) e nossa dentro de campo. O Lescano também tinha confiança para bater, pegou a bola e foi. Eu já tinha batido o último contra o Fluminense, então estava designado para bater o quinto. Mas ele errou, também foi homem, quis chutar. O goleiro deles foi bem também. É um jogador jovem ainda, está se adaptando ao futebol brasileiro e está jogando muito bem. Não pode crucificar pelo pênalti, porque é um jogador que vai ajudar muito aqui no Vasco — declarou.

continua após a publicidade

➡️ Thiago Mendes revela conversa com Gómez e Lescano após pênaltis perdidos: 'Se sentindo culpados'

Puam comemora gol marcado pelo Vasco contra o Palmeiras na semifinal da Copa do Brasil (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF/Folhapress)

📲 Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

Com a eliminação, o Vasco agora volta as atenções para o Campeonato Brasileiro. A equipe ainda luta para afastar o risco de rebaixamento e terá um novo compromisso contra a Chapecoense no próximo sábado (14). Puma reconheceu que o elenco precisa transformar as boas atuações em resultados mais expressivos.

— É o terceiro ano consecutivo que chegamos à semifinal. No ano passado, chegamos à final. Mas ainda estamos devendo nesse sentido de chegar e tentar matar o jogo, aproveitar as chances que criamos no ataque e fazer o gol. É um time que vem crescendo, temos muito para melhorar ainda, mas é com trabalho que isso se consegue — concluiu.

continua após a publicidade

Para acompanhar as notícias do Gigante da Colina, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.