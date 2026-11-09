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Esposa de craque do Vasco revela ameaça de morte após eliminação

Esposa do atacante publicou um desabafo em suas redes sociais pessoais

PorGabriel de Britto SilvaSão Paulo (SP)
09/11/2026 09:10
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De acordo com esposa, craque Cruz-Maltino foi alvo de ameaças de morte (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF/Folhapress)
De acordo com esposa, craque Cruz-Maltino foi alvo de ameaças de morte (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF/Folhapress)

A queda do Vasco na Copa do Brasil ganhou um novo capítulo fora de campo. Juliana Giraldo, esposa do atacante Andrés Gómez, usou as redes sociais para fazer um desabafo público depois da eliminação diante do Palmeiras, na semifinal do torneio. No texto, ela contou um bastidor da decisão por pênaltis: de acordo com a postagem, antes de o colombiano caminhar até a marca da cal para a sexta cobrança cruz-maltina, colegas de elenco teriam se negado a assumir a responsabilidade.

Segundo sua esposa, Andrés Gómez não estava em condições físicas de bater. Ainda assim, reuniu coragem e foi para a bola, enquanto outros jogadores diziam não. Ela fez questão de exaltar a atitude do marido.

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Juliana Giraldo, esposa de Andrés Gómez do Vasco (Foto: Reprodução/Instagram)
Juliana Giraldo, esposa de Andrés Gómez do Vasco (Foto: Reprodução/Instagram)

Ofensas e ameaças de morte

Além de defender o marido, a esposa denunciou que Gómez virou alvo de ataques nas redes sociais depois do pênalti perdido, com xingamentos e até ameaças de morte. Ela rebateu os rótulos atribuídos ao jogador:

— Andrés Gómez, você não é um lixo como estão te rotulando, não é o pior jogador, nem merece a morte como estão te desejando. Mas o tempo de Deus e a vontade Dele não são os mesmos que os nossos - finalizou o desabafo.

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➡️Lucas Piton vira assunto após eliminação do Vasco: 'Não existe'

Disputa de pênaltis em Vasco x Palmeiras

Cinco cobranças para cada lado não bastaram para definir o classificado: a série terminou empatada em 4 a 4 e seguiu para as batidas alternadas. Gómez foi o sexto a cobrar pelo Vasco. Antes dele, tinham ido à bola Lescano, Thiago Mendes, Sosa, Colidio e Puma Rodríguez. Ficaram de fora da lista de batedores Robert Renan, Brenner, David, Lucas Piton e o goleiro Léo Jardim.

A cobrança do camisa do Vasco foi defendida por Carlos Miguel, e o Palmeiras confirmou a vaga na final. O Cruz-Maltino havia vencido por 2 a 1 em São Januário, mas o 1 a 0 do Verdão na ida deixou o agregado empatado.

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Primeira cobrança da carreira

Juliana também revelou na publicação que aquele foi o primeiro pênalti batido por Gómez em toda a trajetória profissional. Ela lembrou ainda que o atacante ficou em campo por 96 minutos com o pé anestesiado. Ela classificou o esforço como uma demonstração de coragem:

— 96 minutos jogados mais uma vez com o pé totalmente anestesiado. Mas foram minutos corajosos. O futebol se joga para a frente e quem não tenta não ganha - concluiu.

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