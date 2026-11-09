Apesar das eliminações, Vasco supera metas financeiras nas Copas em 2026
Cruz-Maltino arrecadou mais do que o previsto nas campanhas da Copa do Brasil e da Sul-Americana
O Vasco encerrou suas participações nas Copas de 2026 com eliminações, mas com um resultado financeiro acima do planejado. Somadas, as campanhas na Copa do Brasil e na Copa Sul-Americana renderam ao clube R$ 33,1 milhões em premiações.
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Na Copa do Brasil, o Cruz-Maltino faturou R$ 18 milhões. A equipe chegou à semifinal, quando acabou eliminada pelo Palmeiras neste domingo (8), após empate no placar agregado e derrota na disputa por pênaltis.
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Já na Sul-Americana, o Vasco acumulou R$ 15,1 milhões em premiações. O time também alcançou a semifinal, mas foi superado pelo Boca Juniors e deu adeus à competição.
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Segundo apuração do Lance!, o planejamento financeiro do clube previa alcançar, pelo menos, as quartas de final dos dois torneios. Com as campanhas até as semifinais, o Vasco superou a meta estabelecida em ambas as competições.
Apesar da frustração esportiva por não ter chegado às decisões, o Cruz-Maltino conseguiu ultrapassar a arrecadação prevista com as premiações e encerrou sua participação nos torneios com um saldo financeiro positivo em relação ao planejamento inicial.
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