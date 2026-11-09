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São Paulo é multado pelo STJD após clássico contra o Corinthians; veja valor

Tricolor terá de pagar R$ 3 mil por atraso de três minutos no retorno ao gramado após o intervalo do Majestoso

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
09/11/2026 12:51
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São Paulo x Corinthians
São Paulo x Corinthians foi disputado na Vila Belmiro, em Santos (Foto: Mauricio De Souza/AGIF/Folhapress)

O São Paulo foi multado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por um atraso no intervalo do clássico contra o Corinthians, disputado na última quarta-feira (4), na Vila Belmiro, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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O julgamento ocorreu na manhã desta segunda-feira (9). O Tricolor, que jogou em Santos porque o Morumbis recebeu shows da banda BTS, terá de pagar R$ 3 mil pela demora de três minutos para retornar ao gramado após o intervalo. A punição foi calculada em R$ 1 mil por minuto de atraso.

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O Corinthians também foi punido pelo STJD. O clube alvinegro recebeu multa de R$ 2 mil pelo atraso de dois minutos para retornar ao campo no intervalo.

Além das punições aos clubes, o julgamento teve uma sanção ao atacante Yuri Alberto. O jogador recebeu um jogo extra de suspensão por pisar na bandeirinha de escanteio ao deixar o gramado após ser expulso por uma entrada dura em Ferreirinha. Com isso, ele só volta a atuar pelo Corinthians na 37ª rodada do Brasileirão.

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