São Paulo é multado pelo STJD após clássico contra o Corinthians; veja valor
Tricolor terá de pagar R$ 3 mil por atraso de três minutos no retorno ao gramado após o intervalo do Majestoso
O São Paulo foi multado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por um atraso no intervalo do clássico contra o Corinthians, disputado na última quarta-feira (4), na Vila Belmiro, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.
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O julgamento ocorreu na manhã desta segunda-feira (9). O Tricolor, que jogou em Santos porque o Morumbis recebeu shows da banda BTS, terá de pagar R$ 3 mil pela demora de três minutos para retornar ao gramado após o intervalo. A punição foi calculada em R$ 1 mil por minuto de atraso.
O Corinthians também foi punido pelo STJD. O clube alvinegro recebeu multa de R$ 2 mil pelo atraso de dois minutos para retornar ao campo no intervalo.
Além das punições aos clubes, o julgamento teve uma sanção ao atacante Yuri Alberto. O jogador recebeu um jogo extra de suspensão por pisar na bandeirinha de escanteio ao deixar o gramado após ser expulso por uma entrada dura em Ferreirinha. Com isso, ele só volta a atuar pelo Corinthians na 37ª rodada do Brasileirão.
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