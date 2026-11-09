Vasco ainda pode alcançar Libertadores pelo Brasileirão; classificados podem chegar a nove

A eliminação para o Palmeiras na semifinal da Copa do Brasil, neste domingo (8), não encerrou todas as possibilidades de o Vasco disputar a Libertadores em 2027. Apesar de ainda não ter afastado completamente o risco de rebaixamento no Brasileirão, o Cruz-Maltino pode se beneficiar de uma combinação de resultados nas competições continentais e na Copa do Brasil para alcançar uma vaga no torneio pelo Campeonato Brasileiro.

O cenário de ampliação das vagas, que pode chegar a nove clubes brasileiros na Libertadores, depende de uma série de resultados na reta final da temporada. Com a queda diante do Palmeiras, algumas possibilidades deixaram de existir para o Vasco, mas outras ainda podem favorecer os clubes que terminarem mais abaixo na tabela.

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Entenda o cenário para o G9

A final da Copa do Brasil será disputada entre Palmeiras e Grêmio. O resultado da decisão terá influência direta na distribuição das vagas para a Libertadores. O Palmeiras já tem classificação garantida pelo Brasileirão. Caso conquiste também a Copa do Brasil, a vaga destinada ao campeão será redistribuída na competição de pontos corridos.

Na Libertadores, o Palmeiras também pode conquistar o título continental. Como já está classificado pelo Campeonato Brasileiro, um eventual bicampeonato consecutivo abriria espaço para a ampliação das vagas nacionais.

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Elenco do Palmeiras comemorando vaga na final da Copa do Brasil (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Outro resultado que pode favorecer os clubes que estão abaixo na tabela envolve a Copa Sul-Americana. O Atlético-MG disputa a final contra o Boca Juniors. Caso conquiste o título e também termine o Brasileirão em uma posição que já garanta sua participação na Libertadores, poderá liberar uma vaga adicional.

Há ainda a situação do Grêmio. Além da final da Copa do Brasil, o clube gaúcho precisa observar sua posição no Campeonato Brasileiro. Um eventual rebaixamento impediria sua participação na Libertadores de 2027, mesmo com a vaga que já foi conquistada na Copa do Brasil, já que neste ano, pela primeira vez, o vice-campeão também vai ganhar uma vaga na pré-Libertadores.

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Vasco tenta se aproximar da parte de cima

Eliminado das duas copas, o Vasco agora concentra suas atenções no Campeonato Brasileiro. A equipe ocupa a 13ª colocação, com 41 pontos, e ainda tem um jogo a menos em relação aos concorrentes. O compromisso atrasado será contra a Chapecoense, neste sábado (14).

Atualmente, o Santos aparece na nona posição, com 47 pontos, enquanto o Red Bull Bragantino ocupa o oitavo lugar, também com 47. Caso vença a Chapecoense, o Cruz-Maltino chegará a 44 pontos e poderá iniciar a sequência das quatro rodadas finais a apenas três pontos da zona de classificação que, dependendo das combinações, pode levar à Libertadores.

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A situação ainda exige atenção, principalmente porque o Vasco não está matematicamente livre do risco de rebaixamento. Mesmo assim, a possibilidade de ampliação das vagas mantém vivo um objetivo importante para o clube nesta reta final de temporada.

Puma agradece ao apoio da torcida após eliminação do Vasco (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF/Folhapress)

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Libertadores pode mudar planejamento do Vasco para 2027

A próxima temporada também pode representar um novo momento financeiro e esportivo para o Vasco. A expectativa é de que as etapas burocráticas envolvendo a entrada da Almirante Participações S.A., empresa do empresário Marcos Lamacchia, como nova investidora da SAF, sejam concluídas.

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Com o processo finalizado, o clube poderá trabalhar com uma perspectiva de maior capacidade de investimento na próxima janela de transferências. Assim, uma eventual classificação para a Libertadores também funcionaria como um atrativo para a chegada de reforços e permitiria ao Vasco elevar o nível de competitividade do elenco.

O retorno ao torneio continental seria especialmente significativo. A última participação do Cruz-Maltino na Libertadores aconteceu em 2018, quando foi eliminada na fase de grupos. Agora, mesmo após a eliminação na Copa do Brasil, o clube ainda pode encontrar no Brasileirão um caminho para voltar à principal competição de clubes da América do Sul.

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