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Vasco ainda pode alcançar Libertadores pelo Brasileirão; classificados podem chegar a nove

Cruz-Maltino ocupa a 13ª colocação e depende de uma combinação de resultados nas copas para ampliar o número de vagas na competição

PorPedro CobaleaRio de Janeiro (RJ)
09/11/2026 11:11
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Jogador do Vasco da Gama, em uniforme preto com faixa diagonal branca, comemora com os braços abertos durante a partida.
Lescano marcou o gol de empate contra o Flamengo (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF/Folhapress)

A eliminação para o Palmeiras na semifinal da Copa do Brasil, neste domingo (8), não encerrou todas as possibilidades de o Vasco disputar a Libertadores em 2027. Apesar de ainda não ter afastado completamente o risco de rebaixamento no Brasileirão, o Cruz-Maltino pode se beneficiar de uma combinação de resultados nas competições continentais e na Copa do Brasil para alcançar uma vaga no torneio pelo Campeonato Brasileiro.

O cenário de ampliação das vagas, que pode chegar a nove clubes brasileiros na Libertadores, depende de uma série de resultados na reta final da temporada. Com a queda diante do Palmeiras, algumas possibilidades deixaram de existir para o Vasco, mas outras ainda podem favorecer os clubes que terminarem mais abaixo na tabela.

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➡️ Jogadores do Vasco ficam desolados após eliminação para o Palmeiras; veja vídeo

Entenda o cenário para o G9

A final da Copa do Brasil será disputada entre Palmeiras e Grêmio. O resultado da decisão terá influência direta na distribuição das vagas para a Libertadores. O Palmeiras já tem classificação garantida pelo Brasileirão. Caso conquiste também a Copa do Brasil, a vaga destinada ao campeão será redistribuída na competição de pontos corridos.

Na Libertadores, o Palmeiras também pode conquistar o título continental. Como já está classificado pelo Campeonato Brasileiro, um eventual bicampeonato consecutivo abriria espaço para a ampliação das vagas nacionais.

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Jogadores do Palmeiras comemoram durante Palmeiras x Vasco da Gama, com goleiro verde ao centro e torcida ao fundo.
Elenco do Palmeiras comemorando vaga na final da Copa do Brasil (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Outro resultado que pode favorecer os clubes que estão abaixo na tabela envolve a Copa Sul-Americana. O Atlético-MG disputa a final contra o Boca Juniors. Caso conquiste o título e também termine o Brasileirão em uma posição que já garanta sua participação na Libertadores, poderá liberar uma vaga adicional.

Há ainda a situação do Grêmio. Além da final da Copa do Brasil, o clube gaúcho precisa observar sua posição no Campeonato Brasileiro. Um eventual rebaixamento impediria sua participação na Libertadores de 2027, mesmo com a vaga que já foi conquistada na Copa do Brasil, já que neste ano, pela primeira vez, o vice-campeão também vai ganhar uma vaga na pré-Libertadores.

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Vasco tenta se aproximar da parte de cima

Eliminado das duas copas, o Vasco agora concentra suas atenções no Campeonato Brasileiro. A equipe ocupa a 13ª colocação, com 41 pontos, e ainda tem um jogo a menos em relação aos concorrentes. O compromisso atrasado será contra a Chapecoense, neste sábado (14).

Atualmente, o Santos aparece na nona posição, com 47 pontos, enquanto o Red Bull Bragantino ocupa o oitavo lugar, também com 47. Caso vença a Chapecoense, o Cruz-Maltino chegará a 44 pontos e poderá iniciar a sequência das quatro rodadas finais a apenas três pontos da zona de classificação que, dependendo das combinações, pode levar à Libertadores.

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A situação ainda exige atenção, principalmente porque o Vasco não está matematicamente livre do risco de rebaixamento. Mesmo assim, a possibilidade de ampliação das vagas mantém vivo um objetivo importante para o clube nesta reta final de temporada.

Jogador em uniforme preto com faixa diagonal branca aplaudindo em campo, público desfocado ao fundo.
Puma agradece ao apoio da torcida após eliminação do Vasco (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF/Folhapress)

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Libertadores pode mudar planejamento do Vasco para 2027

A próxima temporada também pode representar um novo momento financeiro e esportivo para o Vasco. A expectativa é de que as etapas burocráticas envolvendo a entrada da Almirante Participações S.A., empresa do empresário Marcos Lamacchia, como nova investidora da SAF, sejam concluídas.

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Com o processo finalizado, o clube poderá trabalhar com uma perspectiva de maior capacidade de investimento na próxima janela de transferências. Assim, uma eventual classificação para a Libertadores também funcionaria como um atrativo para a chegada de reforços e permitiria ao Vasco elevar o nível de competitividade do elenco.

O retorno ao torneio continental seria especialmente significativo. A última participação do Cruz-Maltino na Libertadores aconteceu em 2018, quando foi eliminada na fase de grupos. Agora, mesmo após a eliminação na Copa do Brasil, o clube ainda pode encontrar no Brasileirão um caminho para voltar à principal competição de clubes da América do Sul.

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