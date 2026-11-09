Tite tenta alavancar números de 2026 em reta final com o Botafogo
Técnico tem aproveitamento baixo após 13 jogos, somando trabalho no Alvinegro com o feito no Cruzeiro
O Brasileirão 2026 é uma temporada que, em aproveitamento, deve ser esquecida pelo experiente Tite. Ainda que o objetivo principal tenha virado livrar o Botafogo do rebaixamento ao fim do ano, o técnico vê seus números muito abaixo do esperado, tamanho prestígio e investimento feiro pelos clubes.
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Tite vive uma temporada de pouca afirmação e entrega de resultados. O trabalho atual, à frente do Glorioso, é o segundo na elite do Brasileirão neste ano, e seus números dão um aproveitamento de apenas 25,64% dos jogos disputados.
No início da temporada, no comando do Cruzeiro, o técnico de 65 anos foi campeão estadual, mas durou somente seis jogos na competição nacional. Foram três empates e três derrotas, que o fizeram ser demitido do cargo para a chegada de Artur Jorge. Hoje, a Raposa está em terceiro, com 60 pontos, a caminho da Libertadores 2027.
A diretoria do Botafogo apostou na experiência do ex-Seleção Brasileira para a campanha de luta contra o descenso para a Segunda Divisão. Contratado para substituir Franclim Carvalho, Tite tem, até então, sete pontos somados de 21 disputados.
São duas vitórias, um empate e quatro derrotas neste recorte. Ao todo, no Brasileirão, são dez pontos ganhos em 39.
Apesar disso, Adenor Bachi está muito perto de alcançar o objetivo que lhe foi dado quando assumiu o comando do Botafogo, no fim de setembro. A vitória do Glorioso sobre o Atlético-MG, no último compromisso antes da pausa para a Data Fifa, deixou a equipe com 42 pontos na 11ª colocação, a cinco de vantagem do Corinthians, 17º, que abre a zona de rebaixamento a quatro rodadas do fim.
Para terminar o ano de forma tranquila e ainda buscar uma vaga na Copa Sul-Americana do próximo ano, o Botafogo tem pela frente jogos contra Corinthians, Bahia, São Paulo e Santos. O próximo desafio será justamente contra o Timão, fora de casa, na Neo Química Arena, no dia 18.
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