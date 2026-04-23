Presidente do Vitória, Fábio Motta afirmou que o clube entrará com ação na Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para contestar a atuação da arbitragem durante a derrota por 2 a 1 para o Flamengo, pela quinta fase da Copa do Brasil. Em entrevista após a partida desta quarta-feira (22) no Maracanã, o dirigente reclamou de dois lances, os quais acredita que jogadores adversários deveriam ter sido expulsos.

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O primeiro lance em questão aconteceu durante o primeiro tempo. No início da partida, Luiz Araújo acerta uma cotovelada no rosto do lateral Ramon. O ato passou despercebido pela arbitragem em campo.

A outra polêmica reclamada por Fábio Motta envolveu os meias Saúl e Caíque. No fim do jogo, o espanhol acerta o cotovelo no rosto do jogador do Vitória, e o camisa 8 não foi advertido.

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— No meu ver foram dois lances, e vamos fazer a parte devida de qualquer clube. Vamos representar a arbitragem amanhã na CBF (...) A cotovelada no Caíque é clara, todo mundo viu, antes de vir pra cá eu estava assistindo à TV e vi lá os técnicos e os entendidos que deram opinião, e a outra do Ramon. Essas duas estão bem claras — declarou o presidente do Vitória.

O Flamengo superou o Vitória por 2 a 1 na noite desta quarta-feira (22), pelo jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil. No primeiro tempo, no Maracanã, Evertton Araújo e Erick acertaram dois chutaços, sem chances para os goleiros. Já na segunda etapa, Pedro garantiu o gol do triunfo do time carioca, que sai na frente na busca pela classificação para a próxima etapa do torneio.

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O jogo de volta será no dia 15 de maio, em Salvador. Ou seja, com o resultado desta quarta, o Flamengo depende apenas de um empate fora de casa para sacramentar a classificação.

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Árbitro Anderson Daronco durante duelo entra Flamengo e Vitória (Foto: Ruano Carneiro / Carneiro Images/Fotoarena/Folhapress)

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