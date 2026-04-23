Leonardo Jardim analisa atuação do Flamengo contra o Vitória: 'Dificuldades'

O técnico Leonardo Jardim avaliou o desempenho do Flamengo no triunfo por 2 a 1 sobre o Vitória nesta quarta-feira (22), no Maracanã, pelo jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil. Em entrevista coletiva após a partida, o treinador citou a dificuldade da equipe em vencer duelos na primeira etapa, mas viu melhora com as substituições.

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— Foi um dos assuntos que eu falei com os jogadores ao intervalo, e as duas substituições, mais do que técnicas, foram devido ao jogo que o adversário estava propondo. Nós estávamos com dificuldades em ganhar duelos, tínhamos ganho 10 duelos. Com a entrada do Saúl no meio-campo, conseguimos aumentar a envergadura. Jogando o Bruno Henrique para a ponta também conseguimos ter mais capacidade no primeiro e no segundo duelo. Isso foi vantajoso para nós, principalmente para ganhar os duelos para depois voltar a pôr a bola no chão — analisou Jardim.

— Contra estas equipes que abusam um pouco do jogo direto e das segundas bolas, nós não podemos entrar no jogo deles. Temos que recuperar, mas temos que ganhar as bolas para colocar no chão e seguir jogando. Foi isso que aconteceu na segunda parte, e com certeza que as primeiras duas substituições tiveram um pouco a ver com essa situação — completou.

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Um dos destaques do Flamengo contra o Vitória foi Evertton Araújo. O volante abriu o placar com um golaço de fora da área ainda no primeiro tempo. Leonardo Jardim elogiou a evolução do jogador e o "sacrifício" de ter uma sequência grande de jogos.

— É um jogador que tem uma margem de progressão muito grande. É um jogador que tem uma margem de progressão muito grande como primeiro volante, é um jogador intenso, boa capacidade física, envergadura, um jogo aéreo razoável. Tecnicamente, está evoluindo para jogar mais para a frente, conseguindo fazer parte da construção. E hoje acertou aquele chute de fora da área e fez o gol. Por isso fico satisfeito pela evolução dele — destacou o técnico.

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— É importante nós termos jogadores competentes ali no meio-campo, onde nestas últimas semanas, tivemos alguma dificuldade, porque temos alguns jogadores de fora. O Paquetá, que acabou ficando fora, e a gente apelou ao sacrifício do Evertton, que está jogando há cinco ou seis jogos seguidos, porque neste momento ainda não temos capacidade para trocar — completou.

*Matéria em atualização

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