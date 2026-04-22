O Flamengo venceu o Vitória por 2 a 1 na noite desta quarta-feira (22), pelo jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil. No primeiro tempo, no Maracanã, Evertton Araújo e Erick acertaram dois chutaços, sem chances para os goleiros. Já na segunda etapa, Pedro garantiu o gol do triunfo do time carioca, que sai na frente na busca pela classificação para a próxima etapa do torneio.

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O jogo de volta será no dia 15 de maio, em Salvador. Ou seja, com o resultado desta quarta, o Flamengo depende apenas de um empate fora de casa para sacramentar a classificação.

Como foi Flamengo x Vitória

O jogo no Maracanã começou com duas pinturas logo de cara. Aos nove minutos, Evertton Araújo, após troca de passes do sistema ofensivo do Flamengo, acertou um chutaço de fora da área, levando a torcida à loucura. Mas, para a frustração dos rubro-negros cariocas, Erick, logo após a saída de bola, teve a mesma felicidade do adversário. Em uma finalização à la Zidane, chutou de primeira, sem chances para Rossi, e deixou tudo igual no placar.

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Finalização de Evertton Araújo no gol do Flamengo contra o Vitória (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF/Folhapress)

A partir daí, o Flamengo passou a ter o controle da bola, mas encontrou dificuldade para penetrar a defesa do Vitória, que se fechou e buscou jogadas de contra-ataque, criando pouquíssimas chances de perigo (as melhores delas na reta final do primeiro tempo com Cebolinha). Com Luiz Araújo como principal armador no meio-campo e sem efetividade dos jogadores de beirada, o time pecou pela falta de criatividade na etapa inicial.

Segundo tempo

Diante desse cenário, o técnico Leonardo Jardim optou pelas entradas de Arrascaeta e Saúl, buscando dar mais dinamismo ao ataque. O resultado não demorou a aparecer. Aos seis minutos, após cruzamento de Bruno Henrique, Pedro cabeceou para o fundo da rede. Já aos 19', o camisa 10 arriscou um chute cruzado e acertou a trave.

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O Vitória, com Luan Cândido, voltou a balançar a rede de Rossi aos 32 minutos, mas o árbitro marcou impedimento na jogada. No lance seguinte, Arrascaeta, mais uma vez, esteve perto do terceiro gol do Flamengo, mas desperdiçou a chance. Ao término da partida, os flamenguistas aplaudiram o desempenho da equipe, que está invicta há seis jogos.

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O que vem por aí

O próximo compromisso do Flamengo é contra o Atlético-MG, pelo Brasileirão, no domingo. A partida será em Belo Horizonte. Já o Vitória, no mesmo dia, visita o Athletico.

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✅ FICHA TÉCNICA

Flamengo 🆚 Vitória

Copa do Brasil - 5ª fase (ida)

📆 Data e horário: quarta-feira, 22 de abril de 2026, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro

🥅 Gols: Evertton Araújo, 9'/1°T (1-0), Erick, 11'/1°T (1-1), Pedro, 6'/2°T (2-1)

🟨 Cartões amarelos: Danilo e Emerson Royal (FLA); Tarzia (VIT)

🟥 Cartões vermelhos: -

FLAMENGO (Técnico: Leonardo Jardim)

Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Danilo e Ayrton Lucas (Alex Sandro); Evertton Araújo e De la Cruz (Saúl); Luiz Araújo (Samuel Lino), Everton Cebolinha (Arrascaeta), Bruno Henrique (Plata) e Pedro.

VITÓRIA (Técnico: Jair Ventura)

Lucas Arcanjo; Nathan Mendes, Cacá, Luan Cândido e Ramon (Edenilson); Caíque, Zé Vitor (Zé Breno)e Martínez; Erick (Marinho), Matheuzinho (Tarzia) e Renê (Fabri).

🟨 Arbitragem

🕴️ Arbitragem: Anderson Daronco (RS)

🚩 Assistentes: Leila Naiara Moreira da Cruz (DF) e Michael Stanislau (RS)

📺 VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)

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