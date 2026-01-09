menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Nacional

Virada do Vasco, gol de bicicleta e goleadas marcam o dia na Copinha

Competição conta com 42 equipes classificadas para a próxima fase.

e741b9d9-9fbf-410a-a7aa-7930840d0c70_WhatsApp-Image-2025-03-17-at-12.00.50-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Guilherme Lesnok
São Paulo (SP)
Dia 09/01/2026
23:47
Atualizado há 1 minutos
Vasco venceu de virada (Foto: Vinicius Gentil/Vasco da Gama)
imagem cameraVasco venceu de virada (Foto: Vinicius Gentil/Vasco da Gama)
  • Matéria
  • Mais Notícias

A Copa São Paulo de Futebol Júnior teve mais um dia intenso de disputas nesta sexta-feira (09), com definição de classificados, briga direta por liderança de grupos e jogos decisivos espalhados por diferentes cidades do estado.

continua após a publicidade

Relacionadas

Ao todo, a rodada contou com 26 partidas e 79 gols marcados, em confrontos que tiveram goleadas, viradas e lances de destaque.

Até o momento, os classificados para a próxima fase da Copinha são: Ponte Preta (SP), Grêmio, Votuporanguense (SP), Flamengo-SP, Mirassol (SP), Botafogo (SP), Guanabara City (GO), XV de Jaú (SP), Francana (SP), Cruzeiro, Grêmio Prudente (SP), Ceará, Red Bull Bragantino, São Paulo, Retrô (PE), Portuguesa (SP), Fortaleza, União Mogi (SP), Atlético-BA, Ituano (SP), Ferroviária (SP), Santos, Atlético-MG, Meia Noite (SP), Fluminense, Sport, Bahia, Inter de Limeira (SP), Chapecoense, Goiás, América-RN, Tuna Luso (PA), Corinthians, Juventus (SP), Vasco, Vitória, América-MG, Atlético-PI, Athletic Club (MG), Guarani (SP), Athletico-PR e Osasco Sporting (SP).

Veja os destaques da rodada

XV de Jaú x Corinthians

O Corinthians venceu o XV de Jaú por 3 a 2. Os gols do Timão foram marcados por Favela, grande destaque da equipe, Pires e Luizinho. Dedé marcou os dois para o Galo.

continua após a publicidade

Com o resultado, o Timão vai enfrentar o Guarani na próxima fase.

América-SP x Bahia

O Bahia está classificado para a próxima fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior após golear o América-SP por 4 a 0, no estádio Teixeirão, em São José do Rio Preto. Os gols foram marcados por Roger, João Andrade, duas vezes, e Daniel.

Com o resultado, o Esquadrão terminou a primeira fase como líder do Grupo 09, com sete pontos.

Bahia venceu na rodada (Foto: Fotos: Rapha Marques/@raphamarquesfoto)
Bahia venceu na rodada (Foto: Fotos: Rapha Marques/@raphamarquesfoto)

Grêmio Prudente x Ceará

O Grêmio Prudente venceu o Ceará por 2 a 1 no Estádio Prudentão. Adriano marcou para o Vovô, enquanto que Carlos André (duas vezes) fez os gols dos paulistas. Assim, o Vovô avançou para o mata-mata com seis pontos, sendo o vice-líder do Grupo 6. O líder Grêmio Prudente-SP fez nove.

continua após a publicidade

O destaque da partida ficou por conta de Carlos André, que acertou uma bicicleta e garantiu a vitória.

I9 x Vasco da Gama

Em jogo emocionante, o Vasco virou para cima do I9 e venceu por 3 a 1. Aleixo abriu o placar para o time paulista e Bruno Lopes, Pedro Augusto e Andrey Fernandes decretaram a vitória carioca.

Com o resultado, o Cruz-Maltino terminou a primeira fase na segunda colocação, atrás do Guanabara City, avançando para o mata-mata da Copinha. Assim, enfrentará o Botafogo-SP, líder do Grupo 11, na próxima etapa da competição.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Flamengo-SP x Vitória

Com uma equipe mista, o Vitória entrou em campo para disputar a liderança do Grupo 28 da Copinha contra o Flamengo de Guarulhos. No entanto, quem se deu melhor foi o time paulista, que abriu o placar logo no início da partida, com Rhaul, e contou com o apoio da torcida para vencer por 1 a 0 e garantir a primeira colocação da chave.

Goleadas

O dia na Copinha foi marcado por grandes goleadas. O Cascavel não tomou conhecimento do São Bento e venceu por 6 a 1, enquanto o Atlético-PI aplicou 5 a 0 sobre o Noroeste. Já o Athletic-MG teve a maior vitória da rodada ao golear o Assisense por 6 a 0.

Veja todos os resultados do dia na Copinha

  1. Inter de Limeira 3x1 CSA
  2. América-SP 0x4 Bahia
  3. Volta Redonda 3x2 Atlético-BA
  4. Botafogo-SP 1x0 Tuna Luso-PA
  5. América-RJ 3x2 Sobradinho-DF
  6. Capivariano 3x3 Rio Branco-ES
  7. São Bento 1x6 Cascavel
  8. Santa Fé-SP 0x3 Chapecoense
  9. Tanabi 0x2 Goiás
  10. Bandeirante 0x0 Santa Cruz
  11. Flamengo-SP 1x0 Vitória
  12. Juventus 0x0 Retrô-PE
  13. Trindade-GO 0x1 Luverdense-MT
  14. Olímpico-SE 1x0 Carajás-PA
  15. Velo Clube 1x1 Guanabara City-GO
  16. Noroeste 0x5 Atlético-PI
  17. XV de Jaú 2x3 Corinthians
  18. Osasco Sporting 1x1 Maricá-RJ
  19. Guarani 4x0 Naviraiense
  20. Grêmio Prudente 1x2 Ceará
  21. Barra-SC 1x0 Esporte de Patos-PB
  22. I9 FC-SP 1x3 Vasco
  23. Comercial-SP 0x3 América-MG
  24. Araçatuba-SP 1x2 Athletico-PR
  25. Assisense 0x6 Athletic-MG
  26. Francana 0x1 Cruzeiro

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias