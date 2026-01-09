Virada do Vasco, gol de bicicleta e goleadas marcam o dia na Copinha

A Copa São Paulo de Futebol Júnior teve mais um dia intenso de disputas nesta sexta-feira (09), com definição de classificados, briga direta por liderança de grupos e jogos decisivos espalhados por diferentes cidades do estado.

Ao todo, a rodada contou com 26 partidas e 79 gols marcados, em confrontos que tiveram goleadas, viradas e lances de destaque.

Até o momento, os classificados para a próxima fase da Copinha são: Ponte Preta (SP), Grêmio, Votuporanguense (SP), Flamengo-SP, Mirassol (SP), Botafogo (SP), Guanabara City (GO), XV de Jaú (SP), Francana (SP), Cruzeiro, Grêmio Prudente (SP), Ceará, Red Bull Bragantino, São Paulo, Retrô (PE), Portuguesa (SP), Fortaleza, União Mogi (SP), Atlético-BA, Ituano (SP), Ferroviária (SP), Santos, Atlético-MG, Meia Noite (SP), Fluminense, Sport, Bahia, Inter de Limeira (SP), Chapecoense, Goiás, América-RN, Tuna Luso (PA), Corinthians, Juventus (SP), Vasco, Vitória, América-MG, Atlético-PI, Athletic Club (MG), Guarani (SP), Athletico-PR e Osasco Sporting (SP).

Veja os destaques da rodada

XV de Jaú x Corinthians

O Corinthians venceu o XV de Jaú por 3 a 2. Os gols do Timão foram marcados por Favela, grande destaque da equipe, Pires e Luizinho. Dedé marcou os dois para o Galo.

Com o resultado, o Timão vai enfrentar o Guarani na próxima fase.

América-SP x Bahia

O Bahia está classificado para a próxima fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior após golear o América-SP por 4 a 0, no estádio Teixeirão, em São José do Rio Preto. Os gols foram marcados por Roger, João Andrade, duas vezes, e Daniel.

Com o resultado, o Esquadrão terminou a primeira fase como líder do Grupo 09, com sete pontos.

Bahia venceu na rodada (Foto: Fotos: Rapha Marques/@raphamarquesfoto)

Grêmio Prudente x Ceará

O Grêmio Prudente venceu o Ceará por 2 a 1 no Estádio Prudentão. Adriano marcou para o Vovô, enquanto que Carlos André (duas vezes) fez os gols dos paulistas. Assim, o Vovô avançou para o mata-mata com seis pontos, sendo o vice-líder do Grupo 6. O líder Grêmio Prudente-SP fez nove.

O destaque da partida ficou por conta de Carlos André, que acertou uma bicicleta e garantiu a vitória.

Veja o gol da vitória do Carcará sobre o Ceará marcado pelo jogador Carlos André #Copinha pic.twitter.com/xZkrsi0pCa — Central do Grêmio Prudente (@CentralGremioPP) January 10, 2026

I9 x Vasco da Gama

Em jogo emocionante, o Vasco virou para cima do I9 e venceu por 3 a 1. Aleixo abriu o placar para o time paulista e Bruno Lopes, Pedro Augusto e Andrey Fernandes decretaram a vitória carioca.

Com o resultado, o Cruz-Maltino terminou a primeira fase na segunda colocação, atrás do Guanabara City, avançando para o mata-mata da Copinha. Assim, enfrentará o Botafogo-SP, líder do Grupo 11, na próxima etapa da competição.

Flamengo-SP x Vitória

Com uma equipe mista, o Vitória entrou em campo para disputar a liderança do Grupo 28 da Copinha contra o Flamengo de Guarulhos. No entanto, quem se deu melhor foi o time paulista, que abriu o placar logo no início da partida, com Rhaul, e contou com o apoio da torcida para vencer por 1 a 0 e garantir a primeira colocação da chave.

Goleadas

O dia na Copinha foi marcado por grandes goleadas. O Cascavel não tomou conhecimento do São Bento e venceu por 6 a 1, enquanto o Atlético-PI aplicou 5 a 0 sobre o Noroeste. Já o Athletic-MG teve a maior vitória da rodada ao golear o Assisense por 6 a 0.

Veja todos os resultados do dia na Copinha