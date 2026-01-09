Virada do Vasco, gol de bicicleta e goleadas marcam o dia na Copinha
Competição conta com 42 equipes classificadas para a próxima fase.
A Copa São Paulo de Futebol Júnior teve mais um dia intenso de disputas nesta sexta-feira (09), com definição de classificados, briga direta por liderança de grupos e jogos decisivos espalhados por diferentes cidades do estado.
Ao todo, a rodada contou com 26 partidas e 79 gols marcados, em confrontos que tiveram goleadas, viradas e lances de destaque.
Até o momento, os classificados para a próxima fase da Copinha são: Ponte Preta (SP), Grêmio, Votuporanguense (SP), Flamengo-SP, Mirassol (SP), Botafogo (SP), Guanabara City (GO), XV de Jaú (SP), Francana (SP), Cruzeiro, Grêmio Prudente (SP), Ceará, Red Bull Bragantino, São Paulo, Retrô (PE), Portuguesa (SP), Fortaleza, União Mogi (SP), Atlético-BA, Ituano (SP), Ferroviária (SP), Santos, Atlético-MG, Meia Noite (SP), Fluminense, Sport, Bahia, Inter de Limeira (SP), Chapecoense, Goiás, América-RN, Tuna Luso (PA), Corinthians, Juventus (SP), Vasco, Vitória, América-MG, Atlético-PI, Athletic Club (MG), Guarani (SP), Athletico-PR e Osasco Sporting (SP).
Veja os destaques da rodada
XV de Jaú x Corinthians
O Corinthians venceu o XV de Jaú por 3 a 2. Os gols do Timão foram marcados por Favela, grande destaque da equipe, Pires e Luizinho. Dedé marcou os dois para o Galo.
Com o resultado, o Timão vai enfrentar o Guarani na próxima fase.
América-SP x Bahia
O Bahia está classificado para a próxima fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior após golear o América-SP por 4 a 0, no estádio Teixeirão, em São José do Rio Preto. Os gols foram marcados por Roger, João Andrade, duas vezes, e Daniel.
Com o resultado, o Esquadrão terminou a primeira fase como líder do Grupo 09, com sete pontos.
Grêmio Prudente x Ceará
O Grêmio Prudente venceu o Ceará por 2 a 1 no Estádio Prudentão. Adriano marcou para o Vovô, enquanto que Carlos André (duas vezes) fez os gols dos paulistas. Assim, o Vovô avançou para o mata-mata com seis pontos, sendo o vice-líder do Grupo 6. O líder Grêmio Prudente-SP fez nove.
O destaque da partida ficou por conta de Carlos André, que acertou uma bicicleta e garantiu a vitória.
Veja o gol da vitória do Carcará sobre o Ceará marcado pelo jogador Carlos André #Copinha pic.twitter.com/xZkrsi0pCa— Central do Grêmio Prudente (@CentralGremioPP) January 10, 2026
I9 x Vasco da Gama
Em jogo emocionante, o Vasco virou para cima do I9 e venceu por 3 a 1. Aleixo abriu o placar para o time paulista e Bruno Lopes, Pedro Augusto e Andrey Fernandes decretaram a vitória carioca.
Com o resultado, o Cruz-Maltino terminou a primeira fase na segunda colocação, atrás do Guanabara City, avançando para o mata-mata da Copinha. Assim, enfrentará o Botafogo-SP, líder do Grupo 11, na próxima etapa da competição.
Flamengo-SP x Vitória
Com uma equipe mista, o Vitória entrou em campo para disputar a liderança do Grupo 28 da Copinha contra o Flamengo de Guarulhos. No entanto, quem se deu melhor foi o time paulista, que abriu o placar logo no início da partida, com Rhaul, e contou com o apoio da torcida para vencer por 1 a 0 e garantir a primeira colocação da chave.
Goleadas
O dia na Copinha foi marcado por grandes goleadas. O Cascavel não tomou conhecimento do São Bento e venceu por 6 a 1, enquanto o Atlético-PI aplicou 5 a 0 sobre o Noroeste. Já o Athletic-MG teve a maior vitória da rodada ao golear o Assisense por 6 a 0.
Veja todos os resultados do dia na Copinha
- Inter de Limeira 3x1 CSA
- América-SP 0x4 Bahia
- Volta Redonda 3x2 Atlético-BA
- Botafogo-SP 1x0 Tuna Luso-PA
- América-RJ 3x2 Sobradinho-DF
- Capivariano 3x3 Rio Branco-ES
- São Bento 1x6 Cascavel
- Santa Fé-SP 0x3 Chapecoense
- Tanabi 0x2 Goiás
- Bandeirante 0x0 Santa Cruz
- Flamengo-SP 1x0 Vitória
- Juventus 0x0 Retrô-PE
- Trindade-GO 0x1 Luverdense-MT
- Olímpico-SE 1x0 Carajás-PA
- Velo Clube 1x1 Guanabara City-GO
- Noroeste 0x5 Atlético-PI
- XV de Jaú 2x3 Corinthians
- Osasco Sporting 1x1 Maricá-RJ
- Guarani 4x0 Naviraiense
- Grêmio Prudente 1x2 Ceará
- Barra-SC 1x0 Esporte de Patos-PB
- I9 FC-SP 1x3 Vasco
- Comercial-SP 0x3 América-MG
- Araçatuba-SP 1x2 Athletico-PR
- Assisense 0x6 Athletic-MG
- Francana 0x1 Cruzeiro
