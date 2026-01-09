Em jogo emocionante, o Vasco virou para cima do I9 e venceu por 3 a 1 na última rodada da fase de grupos da Copinha de 2026. Aleixo abriu o placar para o time paulista e Bruno Lopes, Pedro Augusto e Andrey Fernandes decretaram a vitória carioca.

Com o resultado, o Cruz-Maltino terminou a primeira fase na segunda colocação, atrás do Guanabara City, avançando para o mata-mata da Copa São Paulo de Futebol Junior. Assim, enfrentará o Botafogo-SP, líder do Grupo 11, na próxima etapa da competição.

Como foi o jogo

Primeiro tempo

O Vasco teve mais posse de bola e mais chances no primeiro tempo, mas o I9 foi mais efetivo. Após um início de jogo estudado, o time do Rio começou a dominar as ações ofensivas da partida, apostando principalmente em jogadas pelo lado do campo.

Trabalhando a bola com paciência, conseguiu sua primeira jogada de impacto em arrancada de Avellar, que tentou buscar seu companheiro na área, mas teve passe desviado pela marcação. Continuando pressão vascaína, Bruno Lopes recebeu cruzamento e cabeceou dentro da pequena área para a defesa do goleiro Henrique.

Apesar da superioridade, o I9 aproveitou uma brecha e, em contra-ataque mortal, abriu o placar com Aleixo, que esperou a saída do arqueiro vascaíno para finalizar. Precisando do resultado para avançar, o Vasco voltou a ocupar o campo de ataque e a dar trabalho para Henrique, que fez defesa difícil em finalização de Bruno Lopes. Depois, Kaike voltou a ameaçar a meta carioca em finalização que passou rente a trave.

Aleixo, do I9, comemora gol sobre o Vasco na Copinha (Foto: Augusto Kovalski/UAI Foto/Gazeta Press)

Segundo tempo

O Vasco voltou concentrado do intervalo. A pressão começou a dar resultado logo aos 8, em cabeçada perigosa de Diego Minete e rebote de Lócio. No lance seguinte, Bruno Lopes igualou o marcador com um golaço, após limpar a marcação, invadir a área e bater no ângulo.

A virada veio poucos minutos depois, em lance chorado que terminou no fundo da rede. Breno Vereza cruzou para Bruno, bem marcado. A sobra ficou com Lócio, que acertou a trave. No rebote, Pedro Augusto aproveitou e fez o segundo do Vasco.

Com o jogo controlado, o time do Rio encontrou o terceiro com Andrey Fernandes, que aproveitou o rebote dado pelo goleiro do I9 após finalização de Diego Minete.